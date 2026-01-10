AK Partili İnan: Bahanelerin arkasına sığınmayın... Etrafına bakmadan iş yapan CHP’lilerin kafası

Kuyu yenileme izinlerinin yapılan görüşmeler sonucunda eksiksiz karşılandığını belirten İnan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "İZSU'nun DSİ'den talep ettiği kuyu yenileme izinleri, yaptığımız yoğun görüşmeler neticesinde eksiksiz karşılanmıştır. İzmir'imize hayırlı olsun. Tüm destekleri için Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı'ya teşekkür ediyoruz. Buradan Sayın Cemil Tugay'a net uyarımızdır: Artık bahanelerin arkasına sığınmayın. DSİ'nin raporlarda açıkça belirttiği 'şebekedeki kayıp-kaçağı düzeltin' uyarısını dikkate alın ve işinizi yapın. Yazın İzmirliyi susuz bırakıp sonra 'engelleniyoruz' algısı yapmaya sakın kalkmayın! Özgür Özel ve İzmir'in oylarıyla seçilip şehre turist gibi uğrayan, İzmir'in sorunlarından bihaber o CHP'li vekiller için İzmir 'çantada keklik' olabilir. Onların keyfi yerinde, İzmir umurlarında olmayabilir ama biz buradayız ve Güzel İzmir'i asla sahipsiz bırakmayız." DSİ'DEN AÇIKLAMA İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın "DSİ yeni kuyular açmak için izin vermiyor" çıkışı yeni bir tartışmanın fitilini ateşlerken DSİ Genel Müdürlüğü’nden konuya ilişkin açıklama geldi. Konuyla ilgili DSİ'nin açıklaması şu şekilde: İzmir il merkezinin su ihtiyacı, yıllık ortalama 250 milyon m³ olup, bu suyun p’i yeraltı suyu kaynaklarından (YAS), 0’u ise depolama tesislerinden karşılanmaktadır. Belediyelerin YAS kullanımı ve yeni kuyu açılması, kurumumuzun izniyle yapılmaktadır. Bu kapsamda; İzmir genelinde 2023 yılı sonuna kadar kurumumuz tarafından, İZSU için toplamda 840 adet YAS kullanma belgesi düzenlenmiştir. Havzalardaki YAS seviyeleri düşmüş olmasına rağmen, mevcut içme suyu ihtiyacı göz önünde bulundurularak bu kuyulara ilaveten; 2024 yılında 61 adet, 2025 yılında ise 200 adet yeni kuyu/yenileme kuyusu belgesi verilmiştir. Yani, açıklamaların aksine son 2 yılda İZSU tarafından yapılan bütün kuyu açma ve yenileme taleplerinin tamamına izin verilmiştir. Ayrıca, DSİ tarafından açılan araştırma ve işletme kuyularından toplam 13 adet kuyu devir/kira yöntemiyle İZSU’nun kullanımına verilmiştir. Ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğunda olan yeraltı kuyularından içme suyu sağlanması kapsamında; kuyuların bakımlarının yapılarak ivedilikle devreye alınması ve süratle ilave kuyuların açılması hususlarında geç kalınmış, bu dönemde su ihtiyacı barajlardan karşılanmıştır. Bu durum barajlardaki su seviyelerinin hızla düşmesine sebep olmuştur. Kısacası İZSU Genel Müdürlüğü, içme suyu ile alakalı işletme planlarına uymamıştır.