Türkiye'den Suudi Arabistan ve Pakistan'la ilgili olay hamle: Ankara pakta katılmak istiyor
Bloomberg, Türkiye'nin Suudi Arabistan ile Pakistan arasındaki savunma paktına katılmak istediğini yazdı.
Bloomberg’in özel haberine göre, Türkiye; Suudi Arabistan ile nükleer silaha sahip Pakistan arasında kurulan savunma ittifakına katılmak üzere girişimlerde bulunuyor.
Konuya yakın kaynaklar, bu adımın Orta Doğu ve çevre bölgelerdeki güvenlik dengelerini etkileyebilecek yeni bir stratejik hizalanmaya işaret ettiğini belirtiyor.
Söz konusu savunma anlaşması, taraflardan birine yönelik “her türlü saldırının” tüm üyelere yapılmış sayılmasını öngörüyor. Bu hüküm, Türkiye’nin de üyesi olduğu NATO’nun 5. Maddesi ile benzerlik gösteriyor.
Türkiye, ABD’nin ardından NATO içindeki en büyük ikinci askeri güce sahip ülkelerden biri konumunda bulunuyor.
Bloomberg’e konuşan ve isimlerinin açıklanmasını istemeyen kaynaklara göre, Ankara’nın olası katılımına ilişkin temaslar ileri bir aşamaya ulaşmış durumda. Kaynaklar, anlaşmanın sonuçlandırılma ihtimalinin yüksek olduğunu ve tarafların teknik ve siyasi çerçeve üzerinde çalıştığını aktarıyor. Kaynak: GDH
