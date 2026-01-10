  • İSTANBUL
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Türkiye'den Suudi Arabistan ve Pakistan'la ilgili olay hamle: Ankara pakta katılmak istiyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Türkiye'den Suudi Arabistan ve Pakistan'la ilgili olay hamle: Ankara pakta katılmak istiyor

Bloomberg, Türkiye'nin Suudi Arabistan ile Pakistan arasındaki savunma paktına katılmak istediğini yazdı.

#1
Foto - Türkiye'den Suudi Arabistan ve Pakistan'la ilgili olay hamle: Ankara pakta katılmak istiyor

Bloomberg’in özel haberine göre, Türkiye; Suudi Arabistan ile nükleer silaha sahip Pakistan arasında kurulan savunma ittifakına katılmak üzere girişimlerde bulunuyor.

#2
Foto - Türkiye'den Suudi Arabistan ve Pakistan'la ilgili olay hamle: Ankara pakta katılmak istiyor

Konuya yakın kaynaklar, bu adımın Orta Doğu ve çevre bölgelerdeki güvenlik dengelerini etkileyebilecek yeni bir stratejik hizalanmaya işaret ettiğini belirtiyor.

#3
Foto - Türkiye'den Suudi Arabistan ve Pakistan'la ilgili olay hamle: Ankara pakta katılmak istiyor

Söz konusu savunma anlaşması, taraflardan birine yönelik “her türlü saldırının” tüm üyelere yapılmış sayılmasını öngörüyor. Bu hüküm, Türkiye’nin de üyesi olduğu NATO’nun 5. Maddesi ile benzerlik gösteriyor.

#4
Foto - Türkiye'den Suudi Arabistan ve Pakistan'la ilgili olay hamle: Ankara pakta katılmak istiyor

Türkiye, ABD’nin ardından NATO içindeki en büyük ikinci askeri güce sahip ülkelerden biri konumunda bulunuyor.

#5
Foto - Türkiye'den Suudi Arabistan ve Pakistan'la ilgili olay hamle: Ankara pakta katılmak istiyor

Bloomberg’e konuşan ve isimlerinin açıklanmasını istemeyen kaynaklara göre, Ankara’nın olası katılımına ilişkin temaslar ileri bir aşamaya ulaşmış durumda. Kaynaklar, anlaşmanın sonuçlandırılma ihtimalinin yüksek olduğunu ve tarafların teknik ve siyasi çerçeve üzerinde çalıştığını aktarıyor. Kaynak: GDH

