Düzenlemenin en olumsuz senaryoda Türkiye’ye nasıl yansıyacağı sorusuna yanıt veren Bakan Bolat, 1996 yılından bu yana yürürlükte olan Gümrük Birliği anlaşmasının korunması için çalıştıklarını vurguladı. Gümrük Birliği’nde bir delik açılması durumunda sürecin karşılıklılık esasına döneceği uyarısını yapan Bolat, şu ifadeleri kullandı: "Böyle bir şey iki taraf için de 'kaybet-kaybet' senaryosu olur. Biz istiyoruz ki 'kazan-kazan' senaryosuyla bugüne kadarki başarılı 30 yıllık entegrasyona devam edelim. 30 yıl önce Gümrük Birliği'ne başladığımızda karşılıklı ticaretimiz 21 milyar dolarken şimdi 233 milyar dolara, yani 11 katına çıktı. Kısa vadeli hesaplarla Gümrük Birliği'ne dokundurtmamamız lazım. Biz aslında bugünü değil, geleceği kurtarmaya çalışıyoruz."