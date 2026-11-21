Tepki çok büyüktü! Yetkili isimden BYD açıklaması geldi: Teminat kasaya girdi
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'ye yatırım sözü verip tutmayan Çinli otomobil devi BYD ile ilgili önemli bir gelişmenin haberini verdi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'ye yatırım sözü verip tutmayan Çinli otomobil devi BYD ile ilgili önemli bir gelişmenin haberini verdi.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Almanya’nın başkenti Berlin’de katıldığı "2. Türk-Alman Otomotiv Zirvesi"nin ardından gündemdeki ticari ve ekonomik başlıklara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Avrupa Birliği’nin (AB) gündemindeki "Made in EU" (AB Malı) düzenlemesine karşı Türkiye’nin haklılığını gören kesimlerin arttığını vurgulayan Bolat, Gümrük Birliği’ne zarar verecek adımların iki taraf için de ağır sonuçlar doğuracağı uyarısında bulundu.
Berlin’deki zirvenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Bolat, "Made in EU" düzenlemesine karşı devlet, hükümet, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve medyanın tam bir koordinasyon içinde büyük bir mücadele yürüttüğünü ifade etti. Son bir yılda bu başlıkta yüzden fazla faaliyet gerçekleştirdiklerini belirten Bolat, AB muhataplarına verdikleri mesajı şu sözlerle aktardı:
"Avrupalılara bu toplantılar ve faaliyetler vesilesiyle hep şunu hatırlatıyoruz; siyasi bir karar almaya çalışıyorsunuz ancak bu karar bu şekilde çıkarsa ekonomik rasyonalitesi yok, kendi menfaatlerinize aykırı bir karar."
Küresel ticarette kuralların yeniden yazıldığı bir dönemden geçildiğine ve ortada büyük bir ekonomik gerçeklik ile hukuki hakların bulunduğuna dikkat çeken Bolat, Türkiye-AB sanayi entegrasyonunun boyutunu hatırlatarak şunları söyledi:
"Dünya öyle bir noktaya geldi ki ne kural kaldı ne düzen. Erken kalkanın, masaya vuranın kural belirlediği bir dönemeçteyiz. Burada yumruk yiyen taraf olmak istemiyoruz. Türkiye ile AB arasında sanayide başarılı bir entegrasyon var. Türkiye'de 70 bine yakın Avrupalı firma faaliyet gösteriyor. Sadece otomotiv sektöründe 1.650 Avrupalı firma yatırım yapmış durumda, buna zarar verilmemesini istiyoruz."
Düzenlemenin en olumsuz senaryoda Türkiye’ye nasıl yansıyacağı sorusuna yanıt veren Bakan Bolat, 1996 yılından bu yana yürürlükte olan Gümrük Birliği anlaşmasının korunması için çalıştıklarını vurguladı. Gümrük Birliği’nde bir delik açılması durumunda sürecin karşılıklılık esasına döneceği uyarısını yapan Bolat, şu ifadeleri kullandı: "Böyle bir şey iki taraf için de 'kaybet-kaybet' senaryosu olur. Biz istiyoruz ki 'kazan-kazan' senaryosuyla bugüne kadarki başarılı 30 yıllık entegrasyona devam edelim. 30 yıl önce Gümrük Birliği'ne başladığımızda karşılıklı ticaretimiz 21 milyar dolarken şimdi 233 milyar dolara, yani 11 katına çıktı. Kısa vadeli hesaplarla Gümrük Birliği'ne dokundurtmamamız lazım. Biz aslında bugünü değil, geleceği kurtarmaya çalışıyoruz."
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Çinli BYD’nin Türkiye’deki yatırım sürecine ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Türkiye’de elektrikli otomobil ekosistemi oluşturmak amacıyla yoğun çalışma yürüttüğünü belirtti.
Bolat, BYD yatırımıyla ilgili gelen bir soru üzerine yatırımla ilgili bir sözleşme yapıldığını ve sürecin devam ettiğini kaydederek, “Yatırımın bir süreci var, onun tamamlanmasını bekliyorlar. Türkiye’ye gelen otomobillerle ilgili alınması gereken teminatları aldılar. Türkiye’de hiçbir kamu zararına yol açmayacak şekilde konuyu takip ediyorlar” diye konuştu.
Çinliler, Manisa'da 1 milyar dolarlık yatırım karşılığı teminat vermişti. 2024'te yatırım için gelen firma, geçtiğimiz Temmuz'da yatırımı askıya almıştı. Çinlilere 600 milyon dolardan fazla vergi avantajı sağlandığı belirtilmişti.
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