SANILANIN AKSİNE HİÇ DE MASUM DEĞİL: Kültürel sahiplenme, bir toplumun kendisine ait sembollerin, geleneklerin, kıyafetlerin, sanat eserlerinin veya dini ifadelerin başka bir toplum ya da ticari aktör tarafından kendi bağlamından koparılarak kullanılması şeklinde tanımlanıyor. Dini veya geleneksel bir sembolün yalnızca estetik bir aksesuar olarak sunulması, o sembolün temsil ettiği inançların, toplumsal hafızanın ve tarihsel deneyimlerin görünmez hale gelmesine yol açabiliyor. Ayrıca kültürel sembollerin bağlamından koparılarak kullanılması, o sembollerin asıl sahipleri açısından değersizleştirilmesi veya yanlış temsil edilmesi sonucunu doğurabiliyor. İtalya merkezli lüks moda markası Gucci 2019 yılında koleksiyonunda Sih erkeklerin dini kimliği açısından önemli bir yere sahip olan ürüne benzeyen bir başlığı 'Indy Full Turban' adıyla satışa sundu. Ürünün dini bir sembolü moda aksesuarına dönüştürdüğü eleştirileri üzerine Sih topluluğunun temsilcileri tepki gösterdi. Bir toplumun günlük yaşamında ya da dini pratiğinde önemli bir yere sahip olan unsurun başka bir yerde yalnızca moda akımı olarak görülmesi, toplumsal tepkiyi artırabiliyor.