İlaç alan herkesi ilgilendiriyor! Flaş açıklama yapıldı! Duyan, duymayanlara haber etsin

Yeterli, dengeli ve sebze-meyveden zengin beslenmenin çok önemli olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Ekuklu, bunun yanı sıra kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte bağışıklık güçlendirici adı altında piyasaya sürülen ürünlere ve ilaçlara karşı dikkatli olunması gerektiğini açıkladı. Eczanelerin insanların sağlık danışmanları olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ekuklu, bir hekim reçete etmeden ya da bir eczacıya danışmadan özellikle E-Ticaret aracılığı ile alınan bu tür ilaçların kullanılmaması gerektiğine vurgu yaptı. Pek çok ilacın bitkilerden elde edildiğini ama onların her birinin karışımları ve dozunun çok önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Ekuklu, "Bilimsel altyapısı olmayan bir takım ürünleri kullanmamak gerekir. Farkında olmadan çok zararlı şeyleri de tüketiyor olabilirsiniz. Yakın çevremde çok duyuyorum bu tür ürünleri çok kullanıyorlar. Bağışıklık sistemini geliştirdiğine emin olmadığımız şeylerden uzak durmalarını tavsiye ederim" ifadelerine yer verdi.