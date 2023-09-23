2023-09-23 12:07:41 İlaç alan herkesi ilgilendiriyor! Flaş açıklama yapıldı! Duyan, duymayanlara haber etsin
Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte sosyal medyada, internet üzerinden bağışıklık güçlendirdiği söylenen birtakım ilaç ve benzeri maddelerin satışının arttığını söyleyen Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Galip Ekuklu, vatandaşlara bilmeden, internet ortamından birkaç yoruma ve eşin-dostun söylediğine güvenerek bu ilaç benzeri şeyleri kullanmamaları konusunda uyarıda bulundu. Kış mevsiminin yaklaştığı bu dönemlerde birçok vatandaş hem grip hem de soğuk algınlığı gibi hastalıklardan korunmak için doktor tavsiyesi olmadan, gelişigüzel, gereksiz ve aşırı miktarda vitamin takviyelerine yöneliyor. Ancak özellikle bu dönemlerde merdiven altı satışların arttığına dikkat çeken uzmanlar, bu tür vitamin ilaçlarının gelişigüzel tüketilmesinin olumsuz sonuçlar doğurabileceği konusunda uyarıyor.