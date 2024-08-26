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İl olması beklenen 24 ilçe: Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat, sürpriz karar Türkiye'de 81 il değişebilir! 91'e yükseliyor

2024-08-26 18:52:00
İl olması beklenen 24 ilçe: Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat, sürpriz karar Türkiye'de 81 il değişebilir! 91'e yükseliyor

Türkiye'de şuan 81 il var fakat bu sayı bazı ilçelerin, il olmasıyla değişebilir. Türkiye için kritik öneme sahip olan 24 ilimizde yaşayanlar dikkat! Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından belirlenen şartlara göre ilçenin nüfusunun en az 100 bin ve il merkezine de en az 30 kilometre uzaklıkta olması gerekiyor. Sürpriz karar çıkarsa işte bu şartları karşılayan ve il olması beklenen 24 ilçe.

1
#1
Foto - İl olması beklenen 24 ilçe: Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat, sürpriz karar Türkiye'de 81 il değişebilir! 91'e yükseliyor

Türkiye'nin bu ilçelerinde yaşayan birçok kişi, yaşadıkları ilçelerin ne zaman il olacağı hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Türkiye'nin konuştuğu 24 ilimiz için sürpriz bir gelişme yaşandı. TÜİK, nüfusu 100 binin altındaki ilçelerin il olma hakkını kaybettiğini belirtmiş ve şehir merkezine 30 kilometreden daha yakın olan ilçelerin de bu kriterlere uymadığını vurgulamıştı.

#2
Foto - İl olması beklenen 24 ilçe: Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat, sürpriz karar Türkiye'de 81 il değişebilir! 91'e yükseliyor

Bir ilçenin il olabilmesi için ekonomik kriterler de göz önünde bulunduruluyor. Bir ilçenin ekonomik açıdan kendi kendine yetebilmesi ve başka bir ile bağımlı olmaması, il olma şansı için önemli bir etken. Bunun yanı sıra eğitim, ulaşım, sosyal hizmetler ve toplum yapısı gibi unsurlar da il olabilme sürecinde etkili oluyor. İşte il olması beklenen 24 ilçe;

#3
Foto - İl olması beklenen 24 ilçe: Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat, sürpriz karar Türkiye'de 81 il değişebilir! 91'e yükseliyor

Yüksekova - Nüfus 121 bin 969. Midyat - Nüfus 122 bin 308. Elbistan - Nüfus 127 bin 755.

#4
Foto - İl olması beklenen 24 ilçe: Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat, sürpriz karar Türkiye'de 81 il değişebilir! 91'e yükseliyor

Polatlı - Nüfus 128 bin 895. Kahta - Nüfus 132 bin 303. Kozan - Nüfus 132 bin 642. Ünye - Nüfus 132 bin 915. Ergani - Nüfus 137 bin 492.

#5
Foto - İl olması beklenen 24 ilçe: Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat, sürpriz karar Türkiye'de 81 il değişebilir! 91'e yükseliyor

Konya Ereğli - Nüfus 153 bin 849 Lüleburgaz - Nüfus 155 bin 670 Cizre - Nüfus 161 bin 135 Nazilli - Nüfus 162 bin Bandırma - Nüfus 166 bin 836 Erciş - Nüfus 171 bin Edremit - Nüfus 171 bin 700

#6
Foto - İl olması beklenen 24 ilçe: Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat, sürpriz karar Türkiye'de 81 il değişebilir! 91'e yükseliyor

Zonguldak Ereğli - Nüfus 175 bin 294 Fethiye - Nüfus 177 bin 569 İskenderun - Nüfus 227 bin 498 Manavgat - Nüfus 258 bin 367

#7
Foto - İl olması beklenen 24 ilçe: Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat, sürpriz karar Türkiye'de 81 il değişebilir! 91'e yükseliyor

Siverek - Nüfus 271 bin 832. Çorlu - Nüfus 294 bin. İnegöl - Nüfus 299 bin 203. Tarsus - Nüfus 353 bin 469. Alanya - Nüfus 359 bin 891.

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