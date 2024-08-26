İl olması beklenen 24 ilçe: Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat, sürpriz karar Türkiye'de 81 il değişebilir! 91'e yükseliyor

Türkiye'de şuan 81 il var fakat bu sayı bazı ilçelerin, il olmasıyla değişebilir. Türkiye için kritik öneme sahip olan 24 ilimizde yaşayanlar dikkat! Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından belirlenen şartlara göre ilçenin nüfusunun en az 100 bin ve il merkezine de en az 30 kilometre uzaklıkta olması gerekiyor. Sürpriz karar çıkarsa işte bu şartları karşılayan ve il olması beklenen 24 ilçe.