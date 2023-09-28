İklim krizi yeni bir tür getirdi! Aman dikkat bu örümcek yayılmaya başladı

'Argiope lobata’ örümcek türü daha önce Tokat, Balıkesir, Gümüşhane, Eskişehir, Sivas ve Malatya gibi illerde ortaya çıktı. Dünyanın en zehirli örümcek türlerinden biri olduğuna yönelik iddialar ortaya atılsa da Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Sağlam loblu örümcek ile ilgili yaptığı araştırmalar sonucunda, bu türün insanlara yönelik zararsız olduğunu ifade ederek etkisinin bir arı kadar olabileceğini öne sürdü. Prof. Dr. Sağlam, alerjik reaksiyonları olan vatandaşların dikkat etmesi gerektiğine de vurgu yaparak, bu türün küresel ısınmaya bağlı olarak Kuzeye doğru yayılım gösterdiğini, hatta seneye ve ilerleyen yıllarda yeni türlerle karşılaşılabileceğini söyledi. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Sağlam yaptığı açıklamada, “Şimdi tabii ki son 6 aylık bir sürece baktığımızda ülkemizin pek çok ilinde benzer şekilde Argiope lobata dediğimiz loblu örümcek olarak da adlandırılan böcekle karşı karşıya gelindi. Bu örümcekgiller familyası içerisinde yer almaktadır. Tabii ki burada özellikle dişi bireylerin erkeklere göre neredeyse 4 kat büyük olması ve aptomen dediğimiz son kısımdaki tırtıklı yapıyla çok dikkat çekici bir tür. Bu nedenle insanların bu örümceğin farkında olmasına neden oluyor. Argiope türleri içerisinde pek çok benzer yapıda dişileri daha büyük, erkekleri daha küçük türler var. Vücutları üzerinde çeşitli bantlar var, şişkinlikler var, lob yapıları var. Bu yönden çeşitlilik göstermektedir. Ama Argiope türleri içerisindeki örümceklerin hani insanlara basında bahsedildiği gibi zehirli, tehlikeli, insanı öldüren bir yapısı olmadığını söylemek isterim. Bu türler daha çok bahçe gibi, tarla gibi yerlerde yaşamış olduğumuz alana yakın yerlerde de karşımıza çıkan yine diğer örümceklerde olduğu gibi böceklerle beslenen çekirgelerle beslenen türler arasında yer almaktadır. Ama burada söylediğimiz gibi türün, son derece zehirli ve bu derece insan öldüren zehirli bir örümcek türü olmadığını rahatlıkla söylemek isterim” dedi.