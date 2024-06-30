2024-06-30 09:43:20 İklim değişikliğine dikkat çekmek için motosikletle kuzey kutup dairesine yola çıktı
Adanalı Okan Uysal, iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla motosikletiyle kuzey kutup dairesine gitmek için yola çıktı. Uysal, yaklaşık 20 gün sonra Rusya'nın Novy Urengoy şehrine ulaşacak. İklim değişikliği her geçen gün kendisini hissettiriyor. Başta ülkemiz olmak üzere birçok bölgede iklim değişikliği sorunu her geçen gün büyüyor. Ülkeler iklim değişikliğine karşı birtakım önlemler alıyor ancak bazı bilinçsiz vatandaşların ve işletmelerin tüketimleri bu önlemleri yetersiz kılıyor.