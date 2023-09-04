İklim değişikliği en çok onları etkiledi! Milyonlarca insan evini terk etmek zorunda kaldı

Afrika'da 50'den fazla ülke Ulusal Katkı Beyanlarını (NDC) sunarken, tarım, gıda güvencesi, su, afet riskinin azaltılması ve sağlık, iklim değişikliğine uyum için en öncelikli konular arasında yer aldı. Afrika'nın NDC'lerinin uygulanması için 2020-2030 arasında 2,8 trilyon ABD dolarına ihtiyaç duyuluyor. Raporda görüşlerine yer verilen DMÖ Genel Sekreteri Petteri Taalas, Afrika'nın küresel sera gazı emisyonlarının yüzde 10'unun azından sorumlu olduğunu ancak iklim değişikliğinden orantısız şekilde olumsuz etkilendiğini kaydetti. Sıcak hava dalgaları, aşırı yağışlar, seller, tropikal kasırgalar ve uzun süreli kuraklıkların toplumlar ve ülkeler üzerinde yıkıcı etkisi olduğunu vurgulayan Taalas, giderek artan riskler nedeniyle daha fazla kişinin tehlike altında olduğunu kaydetti. Taalas, "Afrika'da hava durumu gözlemlerinde büyük boşluklar var. Maalesef erken uyarı sistemleri yeterli değil. Bu açığı kapatmaya ve hayat kurtaran erken uyarıların herkese ulaşmasını sağlamada kararlıyız." değerlendirmesinde bulundu.