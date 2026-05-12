İkinci elde kurban bayramı dopingi! İşte dikkat edilmesi gerekenler!
AA Giriş Tarihi:

İkinci elde kurban bayramı dopingi! İşte dikkat edilmesi gerekenler!

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla memleketlerine ya da tatil bölgelerine kendi araçlarıyla gitmeyi tercih eden vatandaşlardan gelen talep ikinci el araç piyasasında hareketliliği artırdı.

Foto - İkinci elde kurban bayramı dopingi! İşte dikkat edilmesi gerekenler!

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, AA muhabirine, özellikle bayram ve yaz sezonu öncesinde ikinci el araç piyasasında gözle görülür bir canlanma yaşandığını, bireysel ulaşım ihtiyacındaki artışın sektöre doğrudan yansıdığını söyledi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2025 yılında 11 milyondan fazla aracın devrinin gerçekleştiğini hatırlatan Erkoç, bu rakamın ikinci el otomotiv sektörünün Türkiye ekonomisindeki büyüklüğünü ve dinamizmini açıkça ortaya koyduğunu ifade etti.

Foto - İkinci elde kurban bayramı dopingi! İşte dikkat edilmesi gerekenler!

Erkoç, ikinci el araç piyasasının Türkiye otomotiv ticaretinin temel taşı konumunda bulunduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu: "Türkiye'de otomotiv ticaretinin çok önemli bir bölümü ikinci el araç piyasasında gerçekleşiyor. Her yıl milyonlarca aracın el değiştirmesi, sektörün ekonomik hacmini ve toplumsal ihtiyaçlar açısından taşıdığı önemi gösteriyor. Özellikle havaların ısınması, yaz sezonunun başlaması ve Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla birlikte vatandaşların kendi araçlarıyla seyahat etme eğilimi belirgin şekilde arttı. Bu durum da ikinci el otomobil piyasasında hareketliliği beraberinde getirdi."

Foto - İkinci elde kurban bayramı dopingi! İşte dikkat edilmesi gerekenler!

"İkinci el araç sektörü geniş bir ekonomik sistemi besliyor" İkinci el araç piyasasının yılın ilk aylarında da güçlü bir görünüm sergilediğini vurgulayan Erkoç, sektörün yalnızca araç alım satımından ibaret olmadığını, çok geniş bir ekonomik ekosistemi beslediğini anlattı. Erkoç, ikinci el otomotiv sektörünün galerilerden ekspertiz firmalarına, sigortadan finansman alanına kadar birçok iş kolunu doğrudan etkilediğini belirterek, "Binlerce işletme ve on binlerce çalışan bu sektörün parçası. Dolayısıyla piyasadaki hareketlilik ekonomik canlılık açısından da önemli bir gösterge niteliği taşıyor." ifadelerini kullandı.

Foto - İkinci elde kurban bayramı dopingi! İşte dikkat edilmesi gerekenler!

"Güvenli ticaret için yetki belgesi sahibi işletmeler tercih edilmeli" Erkoç, sektörde artan yoğunluğun tüketicilerin daha dikkatli hareket etmesini gerekli kıldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

Foto - İkinci elde kurban bayramı dopingi! İşte dikkat edilmesi gerekenler!

"Bayram dönemlerinde araç sahibi olmak ya da mevcut aracını yenilemek isteyen vatandaşlarımızın sayısı artıyor. Bu süreçte araç alım satım işlemlerinin mutlaka yetki belgeli ve kurumsal işletmeler üzerinden yapılmasını öneriyoruz. Ekspertiz süreçlerinin dikkatle değerlendirilmesi ve güvenilir işletmelerin tercih edilmesi hem tüketici haklarının korunması hem de sektörün sağlıklı gelişimi açısından büyük önem taşıyor."

Foto - İkinci elde kurban bayramı dopingi! İşte dikkat edilmesi gerekenler!

Erkoç, ikinci el araç piyasasındaki hareketliliğin sonraki süreçte de devam etmesini beklediklerini belirterek, bayram ve yaz sezonunun etkisiyle piyasada kontrollü canlılık yaşanacağını sözlerine ekledi.

