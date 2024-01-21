İkinci el araç alımlarında avantajlı döneme girildi!

VavaCars’ın, her ay düzenli olarak yayımladığı VavaAI Fiyat Endeksi’nin aralık ayı sonuçlarına göre; eylül, ekim ve kasım aylarında gerileyen ikinci el araç fiyatları, duraklama dönemine girdi. 2023’ün son ayında görülen duraklamaya işaret eden VavaCars Perakende Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, “Yeni yıl ile birlikte fiyatların kur ve enflasyona paralele bir artış göstereceğini göz önüne aldığımızda, avantajlı bir şekilde araç sahibi olmanın en uygun dönemine girdik” dedi.