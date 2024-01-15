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İkinci el araç alacaklar dikkat: 1 TL’lik deney şok etti! Yaptırmayanlar tam 80 bin liralık zarara uğruyor

2024-01-15 13:23:00
İkinci el araç alacaklar dikkat: 1 TL’lik deney şok etti! Yaptırmayanlar tam 80 bin liralık zarara uğruyor

İkinci el araç almayı düşünen vatandaşlar, araçlarının üzerinde yapılan boya testinin, binlerce liralık zarara neden olduğunu öğrenince şaşkınlığa uğradı. Sadece 1 TL maliyetle uygulanan bu boya testi, alıcılar için beklenmedik masraflara sebep oluyor. İkinci el araç satın almayı düşünen vatandaşlar, experlerde yapılan 1 TL'lik boya testinin neden olduğu küçük çizikleri çoğu zaman gözden kaçırıyor. Bu 1 TL'lik deney, araç üzerinde beklenmedik bir şekilde binlerce liralık masrafa sebep olabiliyor. Peki, araç üzerinde neden 1 TL'lik deney yapılıyor? İkinci el araç alacakların dikkat etmesi gereken bu uygulama nedir?

#1
Foto - İkinci el araç alacaklar dikkat: 1 TL’lik deney şok etti! Yaptırmayanlar tam 80 bin liralık zarara uğruyor

İkinci el otomobil almak isteyen vatandaşların başvurduğu bazı experler, araç üzerinde binlerce liralık zarara neden olan 1 TL'lik boya deneyini uyguluyor. Otomobilde boya olup olmadığını belirlemek için kullanılan 1 TL ile oluşturulan çizikler, alıcıya ciddi maddi kayıplar yaşatabiliyor. İkinci el araç alım sürecinde bazı vatandaşlar, araçlarda olası boya durumunu belirlemek amacıyla experlere başvuruyor. Bu experler, 1 TL ile yapılan boya deneyini tercih ederek araç üzerindeki boya durumunu kontrol etmeye çalışıyorlar. Ancak, bu yöntemin kullanılması aracın üzerinde çiziklere neden olabiliyor ve genellikle araç sahibi tarafından fark edilmiyor. Fark edildiğinde ise maddi kayıplara neden olabiliyor. Konu hakkında yapılan açıklamada, "Her yağmur yağdığında veya araç yıkandığında, bu uygulanan 1 TL'lik boya deneyi nedeniyle aracın kaportasında oluşan çizikler, 3-5 aylık bir süreç içinde paslanma ve çürüme problemlerine yol açabiliyor." denildi.

#2
Foto - İkinci el araç alacaklar dikkat: 1 TL’lik deney şok etti! Yaptırmayanlar tam 80 bin liralık zarara uğruyor

Bir exper, 1 TL'li boya deneyi konusunda yaptığı açıklamada, "Araç kaportasında çizik olup olmadığını belirlemek için kullanılan 1 TL'lik çizik yöntemi, aslında aracın kaportasını çürütme potansiyeline sahip yanlış bir uygulamadır. Bir aracın üzerindeki boya veya değişenin tespiti için zaten 8 ila 10 arasında farklı unsurlar bulunmaktadır. Bu unsurları bilen deneyimli bir exper, genellikle daha doğru ve zararsız yöntemleri tercih eder." dedi.

#3
Foto - İkinci el araç alacaklar dikkat: 1 TL’lik deney şok etti! Yaptırmayanlar tam 80 bin liralık zarara uğruyor

Araç alacak olanlar dikkat! 1 TL ile yapılan testin ardında binlerce liralık zarar olabilir. Bazı experlerin uyguladığı bu test, değişen veya boyası olmayan bir aracın değerine zarar verebiliyor. 1 TL'lik testin ardından ortaya çıkan sonuç, genellikle ortalama 80 bin TL'ye kadar zarar olarak görülüyor.

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