2024-01-15 13:23:00 İkinci el araç alacaklar dikkat: 1 TL’lik deney şok etti! Yaptırmayanlar tam 80 bin liralık zarara uğruyor
İkinci el araç almayı düşünen vatandaşlar, araçlarının üzerinde yapılan boya testinin, binlerce liralık zarara neden olduğunu öğrenince şaşkınlığa uğradı. Sadece 1 TL maliyetle uygulanan bu boya testi, alıcılar için beklenmedik masraflara sebep oluyor. İkinci el araç satın almayı düşünen vatandaşlar, experlerde yapılan 1 TL'lik boya testinin neden olduğu küçük çizikleri çoğu zaman gözden kaçırıyor. Bu 1 TL'lik deney, araç üzerinde beklenmedik bir şekilde binlerce liralık masrafa sebep olabiliyor. Peki, araç üzerinde neden 1 TL'lik deney yapılıyor? İkinci el araç alacakların dikkat etmesi gereken bu uygulama nedir?