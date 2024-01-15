İkinci el araç alacaklar dikkat: 1 TL’lik deney şok etti! Yaptırmayanlar tam 80 bin liralık zarara uğruyor

İkinci el otomobil almak isteyen vatandaşların başvurduğu bazı experler, araç üzerinde binlerce liralık zarara neden olan 1 TL'lik boya deneyini uyguluyor. Otomobilde boya olup olmadığını belirlemek için kullanılan 1 TL ile oluşturulan çizikler, alıcıya ciddi maddi kayıplar yaşatabiliyor. İkinci el araç alım sürecinde bazı vatandaşlar, araçlarda olası boya durumunu belirlemek amacıyla experlere başvuruyor. Bu experler, 1 TL ile yapılan boya deneyini tercih ederek araç üzerindeki boya durumunu kontrol etmeye çalışıyorlar. Ancak, bu yöntemin kullanılması aracın üzerinde çiziklere neden olabiliyor ve genellikle araç sahibi tarafından fark edilmiyor. Fark edildiğinde ise maddi kayıplara neden olabiliyor. Konu hakkında yapılan açıklamada, "Her yağmur yağdığında veya araç yıkandığında, bu uygulanan 1 TL'lik boya deneyi nedeniyle aracın kaportasında oluşan çizikler, 3-5 aylık bir süreç içinde paslanma ve çürüme problemlerine yol açabiliyor." denildi.