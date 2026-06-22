İki ülke Türk Devletleri Teşkilatı için harekete geçti: Tekliflerini ilettiler

Azerbaycan'ın Gebele kentinde Ekim 2025'te düzenlenen ve "Bölgesel Barış ve Güvenlik" temasına odaklanan TDT Devlet Başkanları 12. Zirvesi'nin siyasi ve güvenlik alanındaki koordinasyonu daha da güçlendirdiğini vurgulayan Ömüraliyev, üye devletlerin halen Stratejik Ortaklık, Ebedi Dostluk ve Kardeşlik Anlaşması, Yeni Tehditlere Ortak Müdahale Mekanizması Anlaşması, Siber Güvenlik Mutabakat Zaptı ve TDT bünyesinde Siber Güvenlik Merkezi kurulmasına yönelik alanlarda çalışmalar yürüttüğünü belirtti. Ömüraliyev, yakın dönemde Türk devletlerindeki gençler arasında aşırılıkçı ve radikal ideolojilerle mücadeleye yönelik bir eylem planının da gündeme alınacağını ifade ederek, Güvenlik Konseyi Sekreterleri, savunma sanayii kurumlarının başkanları, içişleri ve adalet bakanları ile dış politika ve güvenlik başdanışmanlarının toplantılarının hazırlıklarının sürdüğünü kaydetti. Bu toplantıların siyasi ve güvenlik alanındaki koordinasyonu daha da güçlendireceğini dile getiren Ömüraliyev, ortak tehditlere karşı işbirliğinin geliştirilmesinin önemine dikkati çekti.