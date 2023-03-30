İki otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Her iki araçta da yaralanarak sıkışan 3 kişi çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar ambulanslar ile hastanelere kaldırıldı. Olayda yaralanan şahısların kimlik tespit çalışmaları devam ederken, olayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.