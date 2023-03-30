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Türkiye
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İki otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

2023-03-30 06:45:38
İki otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’da biri Tofaş marka olan iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

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Foto - İki otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Kazada parçalanan Tofaş’ın içerisindeki şahısların durumunun ciddi olduğu bildirildi.

#2
Foto - İki otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Kaza, Emirdağ ilçesi Suvermez Kavşağı’nda meydana geldi.

#3
Foto - İki otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Edinilen bilgilere göre, sürücülerinin isimleri henüz tespit edilemeyen 26 NZ 528 plakalı otomobil ile 03 PK 402 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın ardından aydınlatma direğine çarpan Tofaş marka otomobil parçalanırken, diğer otomobil ise savrularak orta refüje çıktı.

#4
Foto - İki otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Her iki araçta da yaralanarak sıkışan 3 kişi çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar ambulanslar ile hastanelere kaldırıldı. Olayda yaralanan şahısların kimlik tespit çalışmaları devam ederken, olayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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