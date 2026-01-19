  • İSTANBUL
İki meslek grubuna daha yeşil pasaport müjdesi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İki meslek grubuna daha yeşil pasaport müjdesi

Vizesiz seyahat imkânı sağlayan yeşil pasaportun kapsamı genişliyor. İki meslek grubu için hazırlanan kanun teklifi komisyona sunuldu. Düzenlemede 15 yıl kıdem şartı öne çıkıyor.

#1
Foto - İki meslek grubuna daha yeşil pasaport müjdesi

Mühendis ve mimarları yakından ilgilendiren yeşil pasaport düzenlemesi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin gündemine girerken, uzun süredir dile getirilen talebi içeren kanun teklifi Pasaport Kanunu’nda değişiklik yapılmasını öngörüyor.

#2
Foto - İki meslek grubuna daha yeşil pasaport müjdesi

TBMM’DE KOMİSYON AŞAMASINDA GZT'nin haberine göre; TBMM’nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 28. Yasama Dönemi 4. Yasama Yılı kapsamında hazırlanan teklif, 2/3312 esas numarasıyla kayda geçti.

#3
Foto - İki meslek grubuna daha yeşil pasaport müjdesi

13 Ekim 2025’te Meclis Başkanlığı’na sunulan düzenlemenin mevcut durumu “Komisyonda” olarak belirtiliyor.

#4
Foto - İki meslek grubuna daha yeşil pasaport müjdesi

YEŞİL PASAPORT KİMLERE VERİLECEK? Teklifin özetinde, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne bağlı odalara üye olan, fiilen mesleğini icra eden ve en az 15 yıl kıdeme sahip mühendis ve mimarlara hususi damgalı pasaport verilmesinin amaçlandığı ifade ediliyor.

#5
Foto - İki meslek grubuna daha yeşil pasaport müjdesi

Gerekçede, mühendis ve mimarların uluslararası toplantılar, teknik incelemeler, fuarlar ve projelerde vize sorunlarıyla karşılaştığına vurgu yapılıyor. Bu durumun hem bireysel mesleki faaliyetleri hem de Türkiye’nin teknik alanlardaki temsil gücünü olumsuz etkilediği belirtiliyor.

#6
Foto - İki meslek grubuna daha yeşil pasaport müjdesi

YASALAŞMASI HALİNDE NELER DEĞİŞECEK? Düzenlemenin kabul edilmesi halinde mühendis ve mimarların uluslararası hareketliliğinin artması, Türkiye’nin mühendislik ve mimarlık alanındaki görünürlüğünün güçlenmesi ve teknik iş birliklerinin daha hızlı yürütülmesi hedefleniyor.

#7
Foto - İki meslek grubuna daha yeşil pasaport müjdesi

Teklifin, İçişleri Komisyonu’nun ardından Genel Kurul gündemine gelmesi bekleniyor.

