  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Türkiye
6
Yeniakit Publisher
İki ilde rüzgar hayatı felç etti
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:

İki ilde rüzgar hayatı felç etti

Bodrum'da kuvvetli rüzgar Muğlalıları zor durumda bırakırken, bir tekne su alıp yan yattı. İlçede gece saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli rüzgar, denizde olumsuzluklara yol açtı.

#1
Foto - İki ilde rüzgar hayatı felç etti

Gümbet Koyu'nda demirli yaklaşık 13 metrelik yelkenli tekne, kuvvetli rüzgar ve dalgaların etkisiyle su almaya başladı. Kısa sürede suyla dolan tekne yan yattı. Teknede bulunan çeşitli malzemeler denize saçılırken, yelkenlinin hemen yanında bulunan başka bir tekneye dayandığı görüldü.

#2
Foto - İki ilde rüzgar hayatı felç etti

Hasar alan yelkenli için hava şartlarının düzelmesinin ardından kurtarma çalışması başlatılacağı öğrenildi.

#3
Foto - İki ilde rüzgar hayatı felç etti

Öte yandan, İstanbul'da dünden beri etkisini sürdüren kuvvetli lodos hayatı olumsuz etkiliyor. Lodos nedeniyle Gaziosmanpaşa Yenidoğan Mahallesi'ndeki 2 katlı binanın çatısı koptu. Çatıdan kopan parçaların bir kısmı, sokakta park halindeki 2 aracın üzerine düştü.

#4
Foto - İki ilde rüzgar hayatı felç etti

Araçlarda hasar oluşurken, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, çatıda çalışma yaptı. Lodos nedeniyle deniz ulaşımında da aksamalar yaşanıyor. Şehir Hatlarının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, dün iptal edilen seferler bugün de yapılamıyor.

#5
Foto - İki ilde rüzgar hayatı felç etti

Öte yandan, kuvvetli rüzgarın etkisiyle sahil kesimlerinde yüksek dalgalar oluştu. Dalgalar, Üsküdar, Zeytinburnu, Kuruçeşme, Bebek ve Avcılar sahilinde etkili oldu. Sahil şeridinde yürüyüşe çıkan ve balık tutan vatandaşlar, rüzgar nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Suudi Arabistan'dan yeni bir düzenleme emri: Yaşanan gelişmelere bakın! Nasıl yasak getirdi, neler olacak
Dünya

Suudi Arabistan'dan yeni bir düzenleme emri: Yaşanan gelişmelere bakın! Nasıl yasak getirdi, neler olacak

Suudi Arabistan yönetimi, ülke genelindeki kamuya ait tesislerin isimlerinin İslam şeriatına uygun olmasını zorunlu kılan yeni bir düzenleme..
Mehmet Sevigen: Bir dakika bekletme hemen görevden al! Özgür Özel’e canlı yayında çağrı
Gündem

Mehmet Sevigen: Bir dakika bekletme hemen görevden al! Özgür Özel’e canlı yayında çağrı

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman’ın, belediye kasasını "özel zevkleri" için kullanması gündeme gündemden düşmüyor. Eski CHP’li Bakan Mehme..
Özal’ı öldürttü, Türkeş’i zehirletti, Muhsin Yazıcıoğlu’nu şehit etti. Erdoğan kıl payı kurtuldu
Gündem

Özal’ı öldürttü, Türkeş’i zehirletti, Muhsin Yazıcıoğlu’nu şehit etti. Erdoğan kıl payı kurtuldu

“Latif Erdoğan’ın kaleme aldığı bu sarsıcı yazı, FETÖ’nün yıllar boyunca din kisvesi altında ördüğü sahte maneviyat perdesini, Mesihlik heze..
Saldırının detayları belli oldu: Maduro ve eşini uyurken sürükleyerek çıkardılar
Gündem

Saldırının detayları belli oldu: Maduro ve eşini uyurken sürükleyerek çıkardılar

Kendine her şeyi hak gören küresel eşkıya ABD’nin Venezuela lideri Nicolas Maduro ve eşini ele geçirdiği saldırının detayları belli oldu...
SDG ile Şam anlaştı! Bugün imzalanacak anlaşmanın detayları da belli oldu!
Gündem

SDG ile Şam anlaştı! Bugün imzalanacak anlaşmanın detayları da belli oldu!

Suriye’nin 3’te birini işgal eden Terör örgütü PKK’nın Suriye yapılanması SDG bünyesinde faaliyet gösteren sözde tugay komutanı Ebu Omer el-..
ABD'li Senatör'den uyarı! Venezuela'nın ardından Küba ve İran'a gözdağı verdi: İki lider ile İlgili kritik mesajı
Dünya

ABD'li Senatör'den uyarı! Venezuela'nın ardından Küba ve İran'a gözdağı verdi: İki lider ile İlgili kritik mesajı

ABD'li Senatör Lindsay Graham, ABD'nin Venezuela'da düzenlediği saldırıların ardından Küba ve İran lideri endişeli olması gerekiyor diyen Se..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23