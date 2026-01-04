İki ilde rüzgar hayatı felç etti
Bodrum'da kuvvetli rüzgar Muğlalıları zor durumda bırakırken, bir tekne su alıp yan yattı. İlçede gece saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli rüzgar, denizde olumsuzluklara yol açtı.
Gümbet Koyu'nda demirli yaklaşık 13 metrelik yelkenli tekne, kuvvetli rüzgar ve dalgaların etkisiyle su almaya başladı. Kısa sürede suyla dolan tekne yan yattı. Teknede bulunan çeşitli malzemeler denize saçılırken, yelkenlinin hemen yanında bulunan başka bir tekneye dayandığı görüldü.
Hasar alan yelkenli için hava şartlarının düzelmesinin ardından kurtarma çalışması başlatılacağı öğrenildi.
Öte yandan, İstanbul'da dünden beri etkisini sürdüren kuvvetli lodos hayatı olumsuz etkiliyor. Lodos nedeniyle Gaziosmanpaşa Yenidoğan Mahallesi'ndeki 2 katlı binanın çatısı koptu. Çatıdan kopan parçaların bir kısmı, sokakta park halindeki 2 aracın üzerine düştü.
Araçlarda hasar oluşurken, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, çatıda çalışma yaptı. Lodos nedeniyle deniz ulaşımında da aksamalar yaşanıyor. Şehir Hatlarının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, dün iptal edilen seferler bugün de yapılamıyor.
Öte yandan, kuvvetli rüzgarın etkisiyle sahil kesimlerinde yüksek dalgalar oluştu. Dalgalar, Üsküdar, Zeytinburnu, Kuruçeşme, Bebek ve Avcılar sahilinde etkili oldu. Sahil şeridinde yürüyüşe çıkan ve balık tutan vatandaşlar, rüzgar nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşadı.
