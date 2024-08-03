İki ağaç birleşip 50 metre yükseldi

Çınar ağaçlarını görmek için Beşiri'den Sason ilçesine geldiğini belirten vatandaşlardan Adil Ogan, “Ben böyle bir şey daha önce hiç görmedim. Aralarında 15 metre olmasına rağmen iki çınar ağacı birleşerek tek ağaç gibi 50 metreye kadar yükseldiler. Kökleri ayrı nasıl birleştiler hayret kaldık.