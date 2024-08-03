2024-08-03 11:20:23 İki ağaç birleşip 50 metre yükseldi
Batman'da aralarında 15 metre mesafe olan iki çınar birlikte 50 metre yükseldi.
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Batman'da aralarında 15 metre mesafe olan iki çınar birlikte 50 metre yükseldi.
Batman'ın Sason ilçesine bağlı Kınalı mesire alanında iki çınar ağacı, aralarında 15 metre mesafe olmasına rağmen 20 metre yükseldikten sonra gövdelerini birleştirerek yaklaşık 50 metreye kadar yükseldi.
Birbirlerinden güç alarak yükselen çınar ağaçlarını ziyaret eden vatandaşlar, ağaçların gölgesinde serinleyerek hoş vakit geçiriyor.
Çınar ağaçlarını görmek için Beşiri'den Sason ilçesine geldiğini belirten vatandaşlardan Adil Ogan, “Ben böyle bir şey daha önce hiç görmedim. Aralarında 15 metre olmasına rağmen iki çınar ağacı birleşerek tek ağaç gibi 50 metreye kadar yükseldiler. Kökleri ayrı nasıl birleştiler hayret kaldık.
Bizde duyduk geldik baktık çok şaşırdık. Kökleri ayrı ama bir ağaç gibi birleştiler. Bulundukları yer de çok güzel.
Burası çok serin bir yer. Suyu da çok güzel, çok soğuk. Fırsat buldukça buraya gelmeye çalışacağız” dedi.
Ziyaretçilerden Hacı Kasım Kıyanç'da “Burası çok güzel bir yer. Suyu, havası, ağaçları çok güzel. Çok serin bir yer. Sürekli gelmeye çalışacağız. Bu çınar ağaçları birbirine kaynamış çok güzel bir yer” dedi.
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