IKEA'dan alışveriş yapanlar dikkat! Çok satan o ürün geri çağrılmaya başlandı, toplatılıyor

IKEA Almanya o ürününü geri çağırıyor: Elektrik çarpma riski Ikea Hollanda ve Almanya kullanım sırasında elektrik kaçağı oluşabilen ve yanık riski yaratan bir şarj cihazını geri toplatıldığını açıkladı. Mobilya zinciri IKEA, Hollanda ve Almanya’da satışta olan ÅSKSTROM 40W marka USB şarj cihazlarının geri çağrıldığını açıkladı. Uyarıda; adaptörün elektrik kablosunun aşınması nedeniyle, kullanıcının elektrik çarpması riski ile karşı karşıya kalabileceği ve yanık tehlikesi oluşabileceği belirtildi. IKEA, bu tehlikeli aşınmayla ilgili birkaç bildirim alındığını duyurdu. Geri toplatılan ürün: Adı: ÅSKSTORM USB-Ladegerät 40W Parti Numarası: 50461193 Model numarası: ICPSW5-40-1 Model ve ürün numarasını USB şarj cihazının arkasında bulabilirsiniz. Şarj aletini herhangi bir IKEA mağazasına götürdüğünüz taktirde fiş ibraz etmeksizin satın alım bedelini geri alabilirsiniz.