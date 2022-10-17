2022-10-17 08:46:08 İHA’lar Kiev’i vurdu!
Ukrayna'nın başkenti Kiev bu sabah yine patlama sesleriyle güne uyandı.
Ukrayna'nın başkenti Kiev bu sabah yine patlama sesleriyle güne uyandı.
Ukrayna'nın başkenti Kiev'e insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenleniyor.
Rus güçlerinin sabah erken saatlerde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği saldırılar nedeniyle şehirde patlamalar meydana geldi.
Saldırılar nedeniyle şehirde iki ayrı patlama meydana geldiği bildirildi.
Bölgeden görüntüler...
Bölgeden görüntüler...
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