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Dünya
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İHA’lar Kiev’i vurdu!

2022-10-17 08:46:08
İHA’lar Kiev’i vurdu!

Ukrayna'nın başkenti Kiev bu sabah yine patlama sesleriyle güne uyandı.

#1
Foto - İHA’lar Kiev’i vurdu!

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenleniyor.

#2
Foto - İHA’lar Kiev’i vurdu!

Rus güçlerinin sabah erken saatlerde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği saldırılar nedeniyle şehirde patlamalar meydana geldi.

#3
Foto - İHA’lar Kiev’i vurdu!

Saldırılar nedeniyle şehirde iki ayrı patlama meydana geldiği bildirildi.

#4
Foto - İHA’lar Kiev’i vurdu!

Bölgeden görüntüler...

#5
Foto - İHA’lar Kiev’i vurdu!

Bölgeden görüntüler...

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