İHA ve SİHA'ların en kritik parçasını Türkiye üretti! Dünya kapımızı çalacak

rin tasarım ve kaplamalarının gerçekleştirilebileceği bir sistemi üniversitemize kazandırmayı özel bir misyon olarak seçtik. Bu konuda da çeşitli çalışmalar gerçekleştirdik. 2022 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bununla alakalı bir proje önerisinde bulunduk. 22,5 milyon liralık bir projeydi. Bu projeye de destek kararı çıktı ve şu anda bu proje yürürlükte. Proje çerçevesinde cihazların temini, temiz oda kurulumu, diğer cihazların kurulumu gibi projenin ana bileşenleri ile ilgili ihaleler yapıldı ve kısa zamanda üniversitemizde kurulumları gerçekleşecek. Bu projemiz Bakanlıktan destek aldıktan sonra Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı'nda görüşmelerimiz oldu. SBB Ar-Ge Sektörüne bu projenin önemini anlattık ve optik alanda daha üst seviyeye sahip bir altyapıya sahip olmak için Optik Ek-Destek Projesi talebimiz orada da kabul gördü.