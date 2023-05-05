İHA ve SİHA'ların en kritik parçasını Türkiye üretti! Dünya kapımızı çalacak

Bu çerçevede 25 üniversiteye Öncelikli Alan Misyonu verildiğini belirten Rektör Kul, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin de optik alanda yürüttüğü bilimsel çalışmalar ve yürüttüğü nitelikli projeler sayesinde Optik alanında Uzmanlaşan Üniversite olarak tescillendiğini belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü, “Optik alanında Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi uzmanlaşan üniversite etiketini YÖK'ten almış oldu. İlimize, ülkemize, üniversitemize hayırlı olmasını diliyorum. Böylece üniversitemiz optomekanik, optoelektronik ve termal alanda hem Sivas'a hem ülkemize hem de savunma sanayimize çok önemli katkıda bulunmuş olacaktır. Bu vesileyle projelerde emeği geçen bütün akademisyenlerimize, bu altyapıların kurulmasında destek sağlayan Sanayi Teknoloji Bakanlığı’na ve Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığına çok teşekkür ediyorum. Burada özellikle Cazibe Merkezleri Destekleme Projesi (CMDP) çerçevesinde desteklenen Optik projemizin hayata geçmesinde proje ortaklarımız olan Sivas Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Kurma ve Destekleme Vakfı ile Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesini Destekleme ve Geliştirme Vakfı ve yöneticilerinin önemli katkılarını dile getirmeliyim.