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İHA ve SİHA'ların başarısından sonra sıralama değişti! İşte dünyanın en güçlü hava kuvvetleri

2021-10-20 07:51:25
İHA ve SİHA'ların başarısından sonra sıralama değişti! İşte dünyanın en güçlü hava kuvvetleri

Global Power hava kuvvetleri gücü bakımından en güçlü ülkelerin listesini paylaştı. Türkiye'nin de yer aldığı bu liste sürekli güncelleniyor. Peki Türkiye dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesinde kaçıncı sırada yer alıyor.. Dünya çapında ismini duyuran Türk hava kuvvetleri bu listeden hiç çıkmıyor ve listede birçok önemli ülkeyi de geri bırakmış durumda...İşte 2021'de dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi.

#1
Foto - Belçika Hava Kuvvetlerinin sonuncu olduğu 60 ülkenin katıldığı sıralama Türkiye ilk 10'da yer aldı. İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri...

Belçika Hava Kuvvetlerinin sonuncu olduğu 60 ülkenin katıldığı sıralama Türkiye ilk 10'da yer aldı. İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri...

#2
Foto - Hollanda Hava Kuvvetleri ise bu sıralamada son sıralarda yer aldı.

Hollanda Hava Kuvvetleri ise bu sıralamada son sıralarda yer aldı.

#3
Foto - Listede ilk 3 arasında 3. sırada yer alan ülke Çin oldu.

Listede ilk 3 arasında 3. sırada yer alan ülke Çin oldu.

#4
Foto - 2. sırada Rusya

2. sırada Rusya

#5
Foto - 1. Sırada ABD Air Force yer aldı.

1. Sırada ABD Air Force yer aldı.

#6
Foto - Türkiye'nin de ilk 10'a girdiği sıralamada 9. olduk.

Türkiye'nin de ilk 10'a girdiği sıralamada 9. olduk.

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