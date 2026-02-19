  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İnsanları zehirliyorlardı! İflasa sürüklenen markaya bir şok daha Türkiye'ye gelecek mi? İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü! Dünya yıldızı bedavaya gelecek Kadroları boşaltacaklar resmen: Fenerbahçe'ye Senegalli golcü! Transfer formülü... Türkiye'ye yönelik kirli oyunların baş aktörüydü! Kadroları tasfiye etmeye başladılar Helal olsun size: Dünyaca ünlü sanatçılardan Berlinale'ye protesto! İşler fena karışacak! Papara Park'ı heyecanlandıracak adımı atacaklar! Satışlar düştü, işler karıştı! 200 mağaza daha kapatacaklar Oruç tutarken sıklıkla oluyorsa dikkat! Baş ağrısını kısa sürede durdurmanın doğal yolu Katil İsrail Gazze’yi vurmaya devam ediyor! Enkaz altından cenazeler fışkırıyor: Şehit sayısı korkunç rakama ulaştı Ramazan ayının güç deposu: Bağışıklığı şaha kaldırıyor!
Teknoloji-Bilişim
9
Yeniakit Publisher
İHA muharebesini altüst edecek sistem: LongShot devreye giriyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İHA muharebesini altüst edecek sistem: LongShot devreye giriyor

ABD Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı, yeni insansız hava aracıyla hava muharebesinde dengeleri değiştirecek LongShot'u devreye alıyor.

#1
Foto - İHA muharebesini altüst edecek sistem: LongShot devreye giriyor

Donanımhaber'de yer alan habere göre, hava muharebeleri yıllardır pilotlu savaş uçaklarının hızına, manevra kabiliyetine ve taşıyabildiği mühimmat kapasitesine göre şekilleniyor. Ancak hava savunma sistemlerinin giderek daha ölümcül hâle gelmesi, savaş uçaklarının düşman hava sahasına yaklaşmasını her zamankinden daha riskli bir hâle getirdi.

#2
Foto - İHA muharebesini altüst edecek sistem: LongShot devreye giriyor

Bu nedenle son yıllarda insansız sistemler, özellikle de “sadık kanat arkadaşı” (loyal wingman) konsepti gibi projeler, hava kuvvetlerinin odağına taşınmış durumda. Nitekim Türkiye de bu yönde önemli adımlar atıyor. DARPA, yani ABD Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı ise bu sistemleri bir adım daha öteye taşıyacak bir proje üzerinde çalışıyor. Yavaş yavaş somutlaşmaya başlayan LongShot programı, pilotlu uçakların daha uzaktan füze atabilmesini sağlayacak yeni bir insansız hava aracıyla hava muharebesinin çehresini değiştirmeyi hedefliyor.

#3
Foto - İHA muharebesini altüst edecek sistem: LongShot devreye giriyor

2021’de başlatılan ve geliştirme süreci General Atomics Aeronautical Systems tarafından yürütülen proje kapsamında ortaya çıkan araç, artık X-68A olarak adlandırılıyor. LongShot konsepti aslında oldukça basit; ama sahada etkisi büyük olabilir. Bu konseptte, bir savaş uçağı ya da bombardıman uçağı tarafından havadan bırakılan insansız araç, ana platformdan ayrıldıktan sonra bağımsız şekilde ilerliyor ve üzerindeki hassas güdümlü havadan havaya füzeleri ateşliyor. Böylece pilotlu uçaklar doğrudan tehdit bölgesine girmek zorunda kalmadan angajmana girebiliyor.

#4
Foto - İHA muharebesini altüst edecek sistem: LongShot devreye giriyor

DARPA’ya göre bu yaklaşım, füze fırlatma kapasitesini ileri hatta taşıyarak hem görev etkinliğini artırmayı hem de pilotların maruz kaldığı riski azaltmayı amaçlıyor. Özellikle gelişmiş hava savunma sistemlerine sahip yüksek tehditli ortamlarda, pilotlu uçakların güvenli mesafede kalabilmesi operasyonel esnekliği ciddi biçimde artırabilir.

#5
Foto - İHA muharebesini altüst edecek sistem: LongShot devreye giriyor

Sistem “host-platform agnostic” olarak tasarlandı; yani belirli bir uçak tipine bağımlı değil. Savaş uçakları ve bombardıman uçaklarının yanı sıra, kargo uçaklarından paletli mühimmat sistemiyle de bırakılabiliyor. Bu noktada akıllara ABD’nin daha önce geliştirdiği Rapid Dragon sistemi geliyor. Rapid Dragon, kargo uçaklarından seyir füzesi bırakılmasına imkân tanıyordu. LongShot da benzer bir yapıya sahip ama farklı platformlara entegre edilerek geniş bir görev yelpazesinde kullanılabilecek esnek bir yapı sunuyor.

#6
Foto - İHA muharebesini altüst edecek sistem: LongShot devreye giriyor

Teknik açıdan bakıldığında X-68A’nın tasarımı bir seyir füzesini andırıyor. Uzatılmış gövde yapısı, burun tasarımı, geriye doğru süpürülmüş arka kanatlar ve fırlatmadan sonra açılan küçük ön kanatçıklar dikkat çekiyor. Ters V kuyruk yapısına ve sırt kısmında yer alan hava alığına sahip araç, tek bir Williams WJ38-15 turbojet motorla çalışıyor.

#7
Foto - İHA muharebesini altüst edecek sistem: LongShot devreye giriyor

Bu motorun daha önce kullanıldığı Taurus KEPD 350 gibi sistemlerin sunduğu veriler, X-68A’nın da yüksek subsonik hızlara, Mach 0.95 civarına ulaşabileceğine işaret ediyor.

#8
Foto - İHA muharebesini altüst edecek sistem: LongShot devreye giriyor

Program kapsamında tam ölçekli rüzgâr tüneli testleri ile paraşütle kurtarma ve silah bırakma sistemlerinin denemeleri tamamlandı. Paraşütle kurtarma özelliği muharebe kullanımından ziyade test ve eğitim süreçleri için planlanıyor. İlk uçuş testlerinin ise yıl sonuna kadar başlatılması hedefleniyor. Bu testlerde aracın bir F-15 Eagle savaş uçağından güvenli şekilde bırakılması, uçuş kabiliyetinin doğrulanması ve bağlı (captive) alt mühimmatın güvenli biçimde ayrılması gibi kritik aşamalar değerlendirilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
BAE'nin Ramazan kararı dikkat çekti
Dünya

BAE'nin Ramazan kararı dikkat çekti

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ramazan ayı dolayısıyla 1440 mahkum için af kararı aldı. Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan aftan y..
Ahmet Hakan’dan 168 aydın müsveddesine sert tepki! Eski Türkiye Nostaljisi hortladı
Gündem

Ahmet Hakan’dan 168 aydın müsveddesine sert tepki! Eski Türkiye Nostaljisi hortladı

HÜRRİYET gazetesi yazarı Ahmet Hakan, mübarek ramazan ayına bir gün kala yayımlanan "laiklik bildirisi"ne imza atan 168 isme adeta ateş püsk..
Belediyeyi batıran dede: Ücretsiz kartla 90 bin TL’lik şehir içi yolculuk yaptı!
Yerel

Belediyeyi batıran dede: Ücretsiz kartla 90 bin TL’lik şehir içi yolculuk yaptı!

Sivas’ta 65 yaş üzeri bir vatandaş 2025 yılı boyunca 3 bin 365 kez halk otobüsüne binerek rekor kırdı.
Türkiye, seküler yobaz kuşatmasında!
Gündem

Türkiye, seküler yobaz kuşatmasında!

Ramazan coşkusunun eğitim yuvalarına yayılması seküler yobazları köpürttü. Okullarda ramazan etkinlikleri yaptırılacağını öğrenir öğrenmez “..
CHP'nin İslam karşıtlığı bitmiyor! Dün Okulda başörtüsüne karşıydılar bugün de Ramazan'a
Gündem

CHP'nin İslam karşıtlığı bitmiyor! Dün Okulda başörtüsüne karşıydılar bugün de Ramazan'a

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, okullarda Ramazan ayına yönelik etkinlikler düzenlenmesine karşı çıkarak bunun Anayasa ve eğitim..
Bayraktar TB3 SİHA öyle bir şey yaptı ki.. NATO Komutanı alkışla karşıladı
Teknoloji

Bayraktar TB3 SİHA öyle bir şey yaptı ki.. NATO Komutanı alkışla karşıladı

Bayraktar TB3 SİHA'nın NATO tatbikatında hedefi tam isabetle vurması NATO Komutanı'nın takdirini topladı.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23