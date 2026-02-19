İHA muharebesini altüst edecek sistem: LongShot devreye giriyor

Bu nedenle son yıllarda insansız sistemler, özellikle de “sadık kanat arkadaşı” (loyal wingman) konsepti gibi projeler, hava kuvvetlerinin odağına taşınmış durumda. Nitekim Türkiye de bu yönde önemli adımlar atıyor. DARPA, yani ABD Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı ise bu sistemleri bir adım daha öteye taşıyacak bir proje üzerinde çalışıyor. Yavaş yavaş somutlaşmaya başlayan LongShot programı, pilotlu uçakların daha uzaktan füze atabilmesini sağlayacak yeni bir insansız hava aracıyla hava muharebesinin çehresini değiştirmeyi hedefliyor.