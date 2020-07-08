Iğdır’da dikkat çeken gelişme! Kayaların içinde bulundu

Aras Havzası'nın çok zengin bir biyoçeşitliliğe sahip olduğunu söyleyen Gümüştekin, "Buraların geçmişte bir deniz yatağı veya okyanusun tabanı olduğu yönünde pek çok şey söylenmektedir. Biz de bunu desteklemek, bilime katkıda bulunmak adına bulduğumuz fosilleri yaymayı düşündük." diye konuştu. Bulunan fosillerin uzmanlarca incelenmesi için yetkililerin alana gelmesi gerektiğini ifade eden Gümüştekin, "Bunların fosil olduklarından hiçbir şüphemiz yok. İşin uzmanları incelesin diye girişimlerde bulunduk. Baktığımız zaman midye kabuklarının taşların içerisinde doğal haliyle günümüze kadar geldiğini ve bir bütün halinde de kaldıklarını görebilmekteyiz. Miktar itibarıyla da çok fazla" şeklinde konuştu.