Batı medyasından çarpıcı itiraf: “Türkler önümüzdeki 10 yılda sınırların ötesindeki kilit olacak”
Uluslararası ilişkiler platformu Eurasia Review’de yayımlanan kapsamlı bir analizde, Türkiye'nin son yıllarda artan jeopolitik ağırlığı ve NATO ittifakı içerisindeki dönüştürücü rolü mercek altına alındı. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından Avrupa güvenlik mimarisinin kökten değiştiği vurgulanan raporda, Ankara'nın yalnızca coğrafi konumuyla değil; askeri kapasitesi, yerli savunma sanayisi ve kriz yönetimindeki diplomatik esnekliğiyle öne çıktığı belirtildi. Montrö Sözleşmesi'ni kararlılıkla uygulayarak bölgesel istikrara kritik katkılar sunan Türkiye'nin, gelişmiş insansız hava araçları ve modern savunma teknolojileriyle ittifakın adeta belkemiği haline geldiği ifade edildi.