Bakanlıktan acil kodlu yasak: Çocukların sağlığını tehdit eden o ürün toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen sıkı piyasa gözetim ve denetim faaliyetleri sonucunda çocuk sağlığını doğrudan tehdit eden tehlikeli bir kırtasiye ürünü daha tespit edilerek acilen yasaklandı. Yapılan laboratuvar incelemelerinde Mobidus-Ruppert markalı pirinç kalemtıraşın kabul edilebilir limitlerin çok üzerinde yüksek oranlarda zehirli kurşun içerdiği resmi olarak kanıtlandı. Kimyasal risk taşıdığı belirlenen bu ürünün piyasaya arzı derhal yasaklanırken, tüketicilerin sağlığını korumak amacıyla ürünlerin raflardan toplatılmasına başlandı.