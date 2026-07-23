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Bakanlıktan acil kodlu yasak: Çocukların sağlığını tehdit eden o ürün toplatılıyor

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Bakanlıktan acil kodlu yasak: Çocukların sağlığını tehdit eden o ürün toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen sıkı piyasa gözetim ve denetim faaliyetleri sonucunda çocuk sağlığını doğrudan tehdit eden tehlikeli bir kırtasiye ürünü daha tespit edilerek acilen yasaklandı. Yapılan laboratuvar incelemelerinde Mobidus-Ruppert markalı pirinç kalemtıraşın kabul edilebilir limitlerin çok üzerinde yüksek oranlarda zehirli kurşun içerdiği resmi olarak kanıtlandı. Kimyasal risk taşıdığı belirlenen bu ürünün piyasaya arzı derhal yasaklanırken, tüketicilerin sağlığını korumak amacıyla ürünlerin raflardan toplatılmasına başlandı.

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Foto - Bakanlıktan acil kodlu yasak: Çocukların sağlığını tehdit eden o ürün toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı, vatandaşların güvenli ürünlere erişimini sağlamak ve halk sağlığını korumak amacıyla piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerini kararlılıkla sürdürüyor.

#2
Foto - Bakanlıktan acil kodlu yasak: Çocukların sağlığını tehdit eden o ürün toplatılıyor

Yapılan denetimler sonucunda, Mobidus-Ruppert markalı pirinç kalemtıraşın, limitlerin üzerinde kurşun içerdiği tespit edildi. Kimyasal risk taşıdığı belirlenen söz konusu ürün hakkında, ilgili mevzuat kapsamında piyasaya arzının yasaklanması ve toplatılması kararı alındı.

#3
Foto - Bakanlıktan acil kodlu yasak: Çocukların sağlığını tehdit eden o ürün toplatılıyor

Özellikle çocukların günlük yaşamda kullandığı kırtasiye ürünlerinde güvenlik kriterlerine tam uyum, halk sağlığının korunması açısından büyük önem taşıyor.

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