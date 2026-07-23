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Ekonomi
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Altın tekrar düşüşe geçti!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Altın tekrar düşüşe geçti!

Fed'in faiz politikasına ilişkin belirsizlikler altın piyasasında temkinli seyri beraberinde getirdi.. İşte 23 Temmuz güncel altın fiyatları

#1
Foto - Altın tekrar düşüşe geçti!

Altın fiyatları, tırmanan çatışmaların petrol fiyatlarını yükseltmesinin ardından önceki seansta ulaştığı iki haftanın zirvesinden geri çekilerek perşembe günü yatay seyretti.

#2
Foto - Altın tekrar düşüşe geçti!

TSİ 03.24 itibarıyla spot altın, ons başına 4.132,01 dolar seviyesinde yatay seyretti. Altın, önceki seansta 4.165,87 dolara kadar yükselerek 7 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyesini görmüştü.

#3
Foto - Altın tekrar düşüşe geçti!

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI Gram altın satış fiyatı: 6.270,26 TL

#4
Foto - Altın tekrar düşüşe geçti!

Çeyrek altın satış fiyatı: 10.261,00 TL

#5
Foto - Altın tekrar düşüşe geçti!

Yarım altın satış fiyatı: 20.535,00 TL

#6
Foto - Altın tekrar düşüşe geçti!

Tam altın satış fiyatı: 41.106,65 TL

#7
Foto - Altın tekrar düşüşe geçti!

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 40.876,00 TL

#8
Foto - Altın tekrar düşüşe geçti!

Gremse altın satış fiyatı: 103.081,86 TL

#9
Foto - Altın tekrar düşüşe geçti!

IndusInd Securities Kıdemli Araştırma Analisti Jigar Trivedi, konuya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

#10
Foto - Altın tekrar düşüşe geçti!

"Petrol fiyatları yükselmeye devam ediyor. Bu durum enflasyon baskısını ve Fed'in faiz artıracağı beklentilerini güçlendiriyor. Dolar zayıflasa da bu gelişmeler altındaki olumlu havayı sınırlıyor."

#11
Foto - Altın tekrar düşüşe geçti!

ABD doları ise yüzde 0,1 değer kaybetti. Bu durum, dolar üzerinden fiyatlanan altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha ucuz hale getirdi.

#12
Foto - Altın tekrar düşüşe geçti!

Diğer değerli metallerde ise: Spot gümüş yüzde 0,3 yükselerek ons başına 59,90 dolara çıktı. Platin yüzde 0,7 artışla 1.656,24 dolara yükseldi. Paladyum ise yüzde 0,8 değer kazanarak 1.301,25 dolara ulaştı.

#13
Foto - Altın tekrar düşüşe geçti!

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Foto - Altın tekrar düşüşe geçti!

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