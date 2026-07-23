Altın tekrar düşüşe geçti!
Fed'in faiz politikasına ilişkin belirsizlikler altın piyasasında temkinli seyri beraberinde getirdi.. İşte 23 Temmuz güncel altın fiyatları
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Fed'in faiz politikasına ilişkin belirsizlikler altın piyasasında temkinli seyri beraberinde getirdi.. İşte 23 Temmuz güncel altın fiyatları
Altın fiyatları, tırmanan çatışmaların petrol fiyatlarını yükseltmesinin ardından önceki seansta ulaştığı iki haftanın zirvesinden geri çekilerek perşembe günü yatay seyretti.
TSİ 03.24 itibarıyla spot altın, ons başına 4.132,01 dolar seviyesinde yatay seyretti. Altın, önceki seansta 4.165,87 dolara kadar yükselerek 7 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyesini görmüştü.
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI Gram altın satış fiyatı: 6.270,26 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 10.261,00 TL
Yarım altın satış fiyatı: 20.535,00 TL
Tam altın satış fiyatı: 41.106,65 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 40.876,00 TL
Gremse altın satış fiyatı: 103.081,86 TL
IndusInd Securities Kıdemli Araştırma Analisti Jigar Trivedi, konuya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:
"Petrol fiyatları yükselmeye devam ediyor. Bu durum enflasyon baskısını ve Fed'in faiz artıracağı beklentilerini güçlendiriyor. Dolar zayıflasa da bu gelişmeler altındaki olumlu havayı sınırlıyor."
ABD doları ise yüzde 0,1 değer kaybetti. Bu durum, dolar üzerinden fiyatlanan altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha ucuz hale getirdi.
Diğer değerli metallerde ise: Spot gümüş yüzde 0,3 yükselerek ons başına 59,90 dolara çıktı. Platin yüzde 0,7 artışla 1.656,24 dolara yükseldi. Paladyum ise yüzde 0,8 değer kazanarak 1.301,25 dolara ulaştı.
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