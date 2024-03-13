İftar sofralarının vazgeçilmezi! Fiyatı cep yakıyor

Süt şekerle kaynatılıyor. Burada püf nokta sütün yeterli seviyede kaynaması. Süt ne kadar kaynar olursa güllaç yufkası da o kadar yumuşuyor. Güllaç yufkasını süte bandırıp tepsiye döşüyoruz. Dileyenler fındık veya ceviz de ekliyor. Süs olarak da nar ve Antep fıstığı tercih ediliyor. Geçtiğimiz yıl kilogramı 200 lira civarındaydı. Bu yıl ise fiyatını 300 lira olarak belirledik. Geçtiğimiz yıla göre fiyatı daha uygun çünkü maliyetleri daha fazla arttı” ifadelerini kullandı.