2023-06-07 13:40:34 İfadede CHP'li başkanın adı da var! İzmir'de şike iddiası yargıya taşındı
Bölgesel Amatör Lig'de, İzmir takımları Torbalıspor ile Çeşme Belediyespor arasında oynanan play-out mücadelesi öncesinde şikeye teşebbüs edildiği iddiası yargıya taşındı. Hazırlanan iddianamede, maçı satmaları için Torbalıspor oyuncuları Şamil Ünal ile Durmuş Eroğlu’na kişi başı 50 bin lira teklif eden futbol menajeri Ömer Bedioğlu (41) hakkında dava açılırken, menajerin paraları Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran'dan temin edileceğinin söylendiği öğrenildi. 2 Mayıs günü Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda Torbalıspor-Çeşme Belediyespor takımları arasında oynanan ve kaybedenin bir alt lige düşeceği play-out mücadelesi öncesinde futbol menajeri Ömer Bedioğlu'nun (41) şike yaptığı iddiası üzerine soruşturma başlatıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, sanık Bedioğlu'nun kritik mücadele öncesi Torbalıspor oyuncusu Şamil Ünal ile takım kaptanı Durmuş Eroğlu'na maçı satmaları karşılığında takım oyuncularının her birine 50 bin lira teklif ettiği öne sürüldü.