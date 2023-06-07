İfadede CHP'li başkanın adı da var! İzmir'de şike iddiası yargıya taşındı

Şike iddiası CHP'li başkana sıçradı Öte yandan Torbalıspor oyuncusu Şamil Ünal'ın ifadesinde, şike için teklif edilen paranın Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran tarafından kulübe, oradan da şike teklif ettikleri futbolculara aktarılacağı ileri sürüldü. Ünal'ın ifadesinde, "27 Nisan 2023 Perşembe günü saat 16.00 sıralarında önceden tanıdığım futbol menajeri Ömer Bedioğlu beni Whatsapp üzerinden aradı. İlk etapta bana, 'Yanında kimse var mı?' dedi. Ben de yanımda oda arkadaşım olduğunu söyledim. 'Yalnız olunca görüşelim' diyerek telefonu kapattı. Ömer Bedioğlu'nu daha sonra tekrardan geri aradım. Ömer bana 'Çeşme Belediyespor'un kazanması için saha içinde ne yapabilirsin? Bu konuda takımda başka yardımcı olabilecek kimse var mı?' diye sordu. Şike karşılığında 50 bin lira verebileceğini söyledi. Ömer'in tek olmadığını ve arkasındaki kişilerin kim olduğunu öğrenebilmek için ısrarlı bir şekilde bu paranın nereden geleceğini sormaya devam ettim. Bu konuşmaları kaydettik. 29 Nisan Cumartesi günü Gaziemir'deki bir AVM'de bulunan kafede bir araya geldik. Takım kaptanımız Erol ile birlikte gittik. Buluşma öncesi başkanımız bana görüşmemizin tamamını kaydetmem için bir ses kayıt cihazı verdi. Buluşma yerine Ömer Bedioğlu bizden 1 saat sonra geldi. Yanımıza oturdu ve konuşmaya başladık. Üzerimdeki ses kayıt cihazını açamadığım için konuşma başında bir bahaneyle tuvalete gittim. Cihazı açtım. Ömer Bedioğlu'nu konuşturmak için 'Nasıl olacak bu iş? Bu parayı kesin verecek misin? Parayı nerden temin ettin?' diye sordum. Arkadaşım Durmuş da beni destekler sorular sordu. Ömer Bedioğlu da bize, 'Para hazır. Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Çeşme Belediyespor'a para aktaracak. Bu aktarılan paradan bize nakit olarak pay verecekler' dedi. Ayrıca müsabakadaki hakemlerin de bağlandığını söyledi" dediği öğrenildi.