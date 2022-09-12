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Hayat-Aktüel
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İETT otobüsü duvara tosladı: Yaralılar var

2022-09-12 14:26:43
İETT otobüsü duvara tosladı: Yaralılar var

Ümraniye'de duvara çarpan İETT otobüsünün şoförü ile bir yolcu yaralandı.

#1
Foto - İETT otobüsü duvara tosladı: Yaralılar var

Alınan bilgiye göre, Ümraniye Armağanevler Başak Sokak'ta T.M. idaresindeki 34 TN 2564 plakalı İETT otobüsü, sağanak sonrası kayganlaşan yokuşta kontrolden çıkarak sokak sonundaki parkın duvarına çarparak durdu. Kazada sürücü T.M. ve yolcu E.Ç. yaralandı.

#2
Foto - İETT otobüsü duvara tosladı: Yaralılar var

Sağlık ekiplerince Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

#3
Foto - İETT otobüsü duvara tosladı: Yaralılar var

Kaza yapan İETT otobüsü, vinç yardımıyla çekildi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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