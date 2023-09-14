İddiaların kaynağı Göbeklitepe’den ilginç fotoğraflar: Göbeklitepe ile ilgili o iddialara cevap geldi

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki varlıklar arasında bulunup, 'dünyanın bilinen en eski tapınak merkezi' olan Göbeklitepe'nin ilk kazı başkanı merhum Alman arkeolog Klaus Schmidt'in eşi Çiğdem Köksal Schmidt, sosyal medya hesabından ören yerinde 'aslanlı yapı' olarak adlandırılan alanın fotoğrafını; "Duvar sıvaları yepyeni onu da görebiliyoruz ama asıl yapının tabanına takılı kalabilir gözlerimiz, benim kaldı. Burada orijinal tabanın tamamen yabancı, modern bir madde ile kapatılması gerekli miydi, 12000 -10000 yıllık mimari eserlerin restorasyonunda benzer örnekler var mı bilmiyorum, beyaz çimento, kum, alçı gibi malzemeler ile neolitik döneme ait bir yapının tabanı niye kaplanır anlamıyorum. Amaç korumaktır herhalde ama madem yeni yapılacak o zaman bütün yapıyı elenmiş steril toprakla doldurup, gömüp üzerine orijinalinin aynısını yapsaydık. En güzel koruma bu olurdu" paylaşımı yaptı.