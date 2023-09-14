2023-09-14 16:29:12 İddiaların kaynağı Göbeklitepe’den ilginç fotoğraflar: Göbeklitepe ile ilgili o iddialara cevap geldi
Göbeklitepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul, 'dünyanın bilinen en eski tapınak merkezi'nde yapılan çalışmalar sırasında beton kullanıldığı yönündeki iddialara ilişkin, "Burada bizim vicdanımız, son derece rahattır. Göbeklitepe'ye beton dökülmesi söz konusu değildir. Özellikle duvarlarda Göbeklitepe'den açığa çıkarılan toprağın elenmiş halini yine kazıdan çıkan çok küçük taş parçaları ilave edilerek, içerisine keçi kıllı ve keten katarak elde ettiğimiz bir harç kullanıldı" dedi.