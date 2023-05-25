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İdam edin idam! Şehit mezarlarına PKK yazan sanığa komik ceza

2023-05-25 20:33:43
İdam edin idam! Şehit mezarlarına PKK yazan sanığa komik ceza

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan şehitlikte 6 Kasım 2021 tarihinde meydana gelen olayda, 2015 yılında Siirt'te şehit olan Emre Kaan Arlı, 2006 yılında Hakkari'de şehit olan Halil İbrahim Arslan, 1996 yılında Sivas'ta şehit olan Düzgün Kılavuz ve 1995 yılında Bingöl'de şehit olan Başar Baran Varlı'nın mezarına 'PKK' yazan Ferhat Şahin, fotoğrafları sosyal medyada paylaşarak küfretti. Polis tarafından gözaltına alınan Ferhat Şahin, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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Foto - İdam edin idam! Şehit mezarlarına PKK yazan sanığa komik ceza

Kocaeli 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada; savcılık tarafından Ferhat Şahin hakkında Gözlem İhtisas Dairesi'nden akıl sağlığının yerinde olduğuna ve cezai ehliyetinin olup olmadığına dair rapor istendi. Gözlem İhtisas Dairesi’nden gelen raporda sanığın cezai ehliyetinin tam olduğu belirtildi. Davanın karar duruşması bugün Kocaeli Adliyesi’nde görüldü.

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Foto - İdam edin idam! Şehit mezarlarına PKK yazan sanığa komik ceza

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Ferhat Şahin'e 'zincirleme şekilde terör örgütü PKK/KCK propagandası yapmak' suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Ayrıca sanık, 4 kez 'kişinin hatırasına hakaret', 4 kez 'ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme' suçlarından da toplam 14 bin 200 TL para cezasına çarptırıldı.

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