2023-05-25 20:33:43 İdam edin idam! Şehit mezarlarına PKK yazan sanığa komik ceza
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan şehitlikte 6 Kasım 2021 tarihinde meydana gelen olayda, 2015 yılında Siirt'te şehit olan Emre Kaan Arlı, 2006 yılında Hakkari'de şehit olan Halil İbrahim Arslan, 1996 yılında Sivas'ta şehit olan Düzgün Kılavuz ve 1995 yılında Bingöl'de şehit olan Başar Baran Varlı'nın mezarına 'PKK' yazan Ferhat Şahin, fotoğrafları sosyal medyada paylaşarak küfretti. Polis tarafından gözaltına alınan Ferhat Şahin, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.