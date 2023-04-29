  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
4
İdam edin bunları! Ele geçirilenlere bir bakın

2023-04-29 10:41:03
İdam edin bunları! Ele geçirilenlere bir bakın

Edirne'de son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 63 kilo 739 gram uyuşturucu ele geçirildi.

#1
Foto - İdam edin bunları! Ele geçirilenlere bir bakın

İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 63 kilo 400 gram esrar, 331 gram metamfetamin, 8 gram tütüne emdirilmiş uyuşturucu, 646 sentetik hap, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 22 bin 995 lira para, 1 hassas terazi, 1 kurusıkı tabanca, 25 mermi ve 1 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

#2
Foto - İdam edin bunları! Ele geçirilenlere bir bakın

Operasyonlarda, 30 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

#3
Foto - İdam edin bunları! Ele geçirilenlere bir bakın

'Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti', 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanma' suçlarından aranan 7 kişi ise gözaltına alındı.

Meteoroloji duyurdu! Hafta sonu hava nasıl olacak paylaştı, çağrı yaptı: Don, sağanak geliyor! Hava durumu raporu, son durum
Yaşam

Meteoroloji duyurdu! Hafta sonu hava nasıl olacak paylaştı, çağrı yaptı: Don, sağanak geliyor! Hava durumu raporu, son durum

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 29-30 Nisan İstanbul hava durumu raporlarını paylaştı. Meteoroloji'den kritik uyarılar. Bu illerde yaşaya..
Bir avuç kalabalık toplayan İmamoğlu'nu dumura uğratan pankart!
Siyaset

Bir avuç kalabalık toplayan İmamoğlu'nu dumura uğratan pankart!

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un sorunlarıyla uğraşmak yerine Kılıçdaroğlu için mitingden mitinge koşuyor. Gittiği şehirlerde ..
O ülkede bir Türk oyunu böyle kullandı! Sosyal medyada paylaştı, olay oldu
Gündem

O ülkede bir Türk oyunu böyle kullandı! Sosyal medyada paylaştı, olay oldu

Yurt dışında oy kullanma işlemi başlarken Almanya'da bir gurbetçinin oy kullanırken paylaştığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu. ..
Gökbey ve Bayraktar TB3'e yoğun ilgi! TEKNOFEST heyecanı
Teknoloji

Gökbey ve Bayraktar TB3'e yoğun ilgi! TEKNOFEST heyecanı

TEKNOFEST 2023'te Gökbey helikopteri ve silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB3 yoğun ilgi gördü.

CHP ve İP'e istifa şoku!
Siyaset

CHP ve İP'e istifa şoku!

CHP ve İYİ Parti'den istifa eden bazı isimler MHP'ye katıldı. MHP'ye katılan isimlere rozetlerini MHP İstanbul Milletvekili Bülent Karataş t..
ABD şirketler flaş keşfi dünyaya duyurdular! Dünyadaki tüm altınların bakın ne kadar yer kapladığı hesaplandı
Dünya

ABD şirketler flaş keşfi dünyaya duyurdular! Dünyadaki tüm altınların bakın ne kadar yer kapladığı hesaplandı

"Çıkarılmamış rezervler 17 yılda tükenebilir! Ünlü bilim haberleri yayımlayan basın sitesi ABD'li şirketin paylaştığı verilerine dayandırıla..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23