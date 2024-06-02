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Dünya
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İçlerinde bakın ne var! Kuzey Kore 600 balon daha gönderdi

2024-06-02 12:21:44
İçlerinde bakın ne var! Kuzey Kore 600 balon daha gönderdi

Kuzey Kore, Güney Kore'ye içlerinde çöp olan 600 tane balon gönderdi.

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#1
Foto - İçlerinde bakın ne var! Kuzey Kore 600 balon daha gönderdi

Kuzey Kore, Güney Kore’nin sınır bölgelerine plastik torbalar, kağıt parçaları ve sigara izmaritleri gibi çöpleri taşıyan 600 balon daha gönderdi.

#2
Foto - İçlerinde bakın ne var! Kuzey Kore 600 balon daha gönderdi

Kuzey Kore Güney Kore’ye çöp göndermeye devam ediyor. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan (JCS) yapılan açıklamada, Pyongyang’ın Güney Kore’nin sınır bölgelerine çöp taşıyan 600 balon daha gönderdiği bildirildi.

#3
Foto - İçlerinde bakın ne var! Kuzey Kore 600 balon daha gönderdi

Açıklamada, dün yerel saatle 20.00 itibarıyla gönderilen ve plastik torbalar, kağıt parçaları ve sigara izmaritleri gibi çöpleri taşıyan balonların çoğunun ülkenin Gyeonggi eyaletine düştüğü ifade edildi. Sınır bölgelerinde yaşayan vatandaşlara şüpheli torbalara dokunmamaları ve bu torbaları güvenlik güçlerine bildirmeleri yönünde çağrı yapıldı.

#4
Foto - İçlerinde bakın ne var! Kuzey Kore 600 balon daha gönderdi

Öte yandan, zehirli kimyasallar içerebileceğinden şüphelenilen atıkların üzerinde inceleme başlatıldGüney Koreli aktivistler tarafından balonlarla Kuzey Kore’ye gönderilen propaganda broşürlerine karşı misilleme yapılacağını açıklayan Pyongyang, Salı gecesinden itibaren propaganda broşürleri, plastik şişeler, piller, ayakkabı parçaları ve gübre gibi çöpler taşıyan 260 balonu Güney Kore’nin sınır bölgelerine göndermişti.ı.

#5
Foto - İçlerinde bakın ne var! Kuzey Kore 600 balon daha gönderdi

Güney Kore Savunma Bakanı Shin Won-sik Kuzey Kore’nin adımını “Bu, normal bir ülke için hayal edilemeyecek kadar utanç verici, alçakça ve insanlığa karşı bir eylemdir” sözleriyle kınamıştı.

#6
Foto - İçlerinde bakın ne var! Kuzey Kore 600 balon daha gönderdi

Güney Kore Birleşme Bakanlığı ise Kuzey Kore’nin “mantıksız” ve “provokatif” eylemlerine devam etmesi halinde sert tedbirler alınacağı uyarısında bulunmuştu.

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Yorumlar

Toshiba

Ruh hastası piskopat biri. Yapacak bir şey bulamadığı zaman Güney Kore ile kedinin fare ile oynadığı gibi oynuyor. Her zalimin sonu bir başka zalimin elindedir. Babasının emrinde bütün tişuları tıpa tıp uyan onlarca askeri vardır anında ölmeye hazır babası için acil Tıbbi müdahale gerektiğinde. Ne oldu? Hesaplar üstünde hesap sahibi Alemlerin Rabbı Allah’ın öl emri geldi bir kişi dahi parmağını oynatmaya fırsat bulamadı. Güm. Kafir Cehennemi boyladı. Bu yeni yetme veled bundan ders alır mı?
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