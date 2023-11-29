2023-11-29 17:22:39 İçişleri Bakanı Yerlikaya’dan Jandarma Kartalları vurgusu: 70’in üzerinde insanlı, 30’un üzerinde TB2 ve ANKA-S gökyüzünde: Teröristlerin korkulu rüyası
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, insanlı hava araçlarıyla 4 ilde, insansız hava araçlarıyla 8 ilde teşkilatlanmasını tamamlayan Jandarma Havacılık Başkanlığının envanterinde 70’in üzerinde insanlı hava aracı ile Bayraktar, TB-2 ve ANKA-S gibi 30’un üzerinde insansız hava aracı bulunduğunu bildirdi. Bakan Yerlikaya, Şehit Orgeneral Eşref Bitlis Kışlası’nda düzenlenen “Jandarma Havacılığının 55. Kuruluş Yıl Dönümü ve Temel Kurslar Mezuniyet Töreni”ne katıldı.