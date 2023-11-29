İçişleri Bakanı Yerlikaya’dan Jandarma Kartalları vurgusu: 70’in üzerinde insanlı, 30’un üzerinde TB2 ve ANKA-S gökyüzünde: Teröristlerin korkulu rüyası

İçişleri ailesi olarak üzerlerindeki büyük sorumlulukla, milletin güvenliği ve huzuru için çalıştıklarını ifade eden Bakan Yerlikaya, “Bu nedenle aldığımız eğitimlerde ve bize sunulan imkanlarda milletimizin tamamının hakkı ve emeği var. Sadakatle bağlı olacağınız yegane yer Türkiye Cumhuriyeti devletidir, gönülden bağlı olacağınız tek cemiyet aziz milletimizdir. Unutmayın, bu aziz millete ve bu yüce devlete hizmet etmek, insanlığın umudunu da diri tutmaktır ve mazlumların da umudu olmaktır.” şeklinde konuştu.