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İçişleri Bakanı Yerlikaya’dan Jandarma Kartalları vurgusu: 70’in üzerinde insanlı, 30’un üzerinde TB2 ve ANKA-S gökyüzünde: Teröristlerin korkulu rüyası

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İçişleri Bakanı Yerlikaya’dan Jandarma Kartalları vurgusu: 70’in üzerinde insanlı, 30’un üzerinde TB2 ve ANKA-S gökyüzünde: Teröristlerin korkulu rüyası

2023-11-29 17:22:39
İçişleri Bakanı Yerlikaya’dan Jandarma Kartalları vurgusu: 70’in üzerinde insanlı, 30’un üzerinde TB2 ve ANKA-S gökyüzünde: Teröristlerin korkulu rüyası

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, insanlı hava araçlarıyla 4 ilde, insansız hava araçlarıyla 8 ilde teşkilatlanmasını tamamlayan Jandarma Havacılık Başkanlığının envanterinde 70’in üzerinde insanlı hava aracı ile Bayraktar, TB-2 ve ANKA-S gibi 30’un üzerinde insansız hava aracı bulunduğunu bildirdi. Bakan Yerlikaya, Şehit Orgeneral Eşref Bitlis Kışlası’nda düzenlenen “Jandarma Havacılığının 55. Kuruluş Yıl Dönümü ve Temel Kurslar Mezuniyet Töreni”ne katıldı.

#1
Foto - İçişleri Bakanı Yerlikaya’dan Jandarma Kartalları vurgusu: 70’in üzerinde insanlı, 30’un üzerinde TB2 ve ANKA-S gökyüzünde: Teröristlerin korkulu rüyası

Jandarma Havacılık Başkanlığı bünyesinde kurslarını tamamlayan 20 pilot, 22 İHA pilotu, 51 teknisyen ve 41 İHA teknisyeni olmak üzere toplam 134 subay ve astsubayın mezun olacağını belirten Yerlikaya, “Eğitimlerini büyük bir milli şuur ve vazife bilinciyle tamamlayan pilot ve teknisyenlerimizi yürekten tebrik ediyor, devletimiz ve milletimiz için üstlenecekleri görevlerinde şimdiden başarılar diliyorum.” dedi.

#2
Foto - İçişleri Bakanı Yerlikaya’dan Jandarma Kartalları vurgusu: 70’in üzerinde insanlı, 30’un üzerinde TB2 ve ANKA-S gökyüzünde: Teröristlerin korkulu rüyası

Yerlikaya, teröristlerin korkulu rüyası “Jandarma Kartalları”nın, birçok bölgede asayişin sağlanmasının yanı sıra arama kurtarma ve hasta nakli gibi alanlarda gece gündüz demeden her türlü şartta görev yaptığına işaret etti.

#3
Foto - İçişleri Bakanı Yerlikaya’dan Jandarma Kartalları vurgusu: 70’in üzerinde insanlı, 30’un üzerinde TB2 ve ANKA-S gökyüzünde: Teröristlerin korkulu rüyası

Jandarma Havacılık Başkanlığının sadece teröristlerle, çetelerle, hainlerle mücadele etmediğini, deprem ve orman yangınları gibi afetlerde de görev aldığını, her şartta ve her koşulda ülkeye hizmet ettiğini anlatan Yerlikaya, “Jandarma pilotlarımız, sadece son 2 yılda orman yangınlarına karşı 1625 saat, hepimizi derinden üzen Kahramanmaraş depremlerinde ise 33 hava aracı ile 2 bin 300 saat uçuş gerçekleştirdi.” diye konuştu.

#4
Foto - İçişleri Bakanı Yerlikaya’dan Jandarma Kartalları vurgusu: 70’in üzerinde insanlı, 30’un üzerinde TB2 ve ANKA-S gökyüzünde: Teröristlerin korkulu rüyası

Jandarma Havacılık Başkanlığının, insanlı hava araçlarıyla 4 ilde, insansız hava araçlarıyla da 8 ilde teşkilatlanmasını tamamladığını ve hizmet vermeye başladığını kaydeden Yerlikaya, terör, organize suç örgütleri ile milletin huzur ve güvenliğine kasteden tüm yapılarla mücadelenin daha başarılı ve etkin olması için teknolojinin gelişimi ve hava araçlarının çeşitlenmesinin önemini vurguladı.

#5
Foto - İçişleri Bakanı Yerlikaya’dan Jandarma Kartalları vurgusu: 70’in üzerinde insanlı, 30’un üzerinde TB2 ve ANKA-S gökyüzünde: Teröristlerin korkulu rüyası

Yerlikaya, Türkiye’nin savunma sanayisinin havacılık alanında attığı adımlara dikkati çekerek, “Bugün, Jandarma Hava Komutanlığımızın envanterinde, 70’in üzerinde insanlı hava aracı ile Bayraktar, TB-2 ve ANKA-S gibi 30’un üzerinde insansız hava araçları bulunuyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, 21 yıldır verdiğimiz büyük ve güçlü Türkiye mücadelesi, devletimizin ve milletimizin her alanda kalkınması ve güçlenmesi adına verilen bir mücadeledir. Bu mücadelenin sonunda, yerli ve milli savunma sanayimizin yüzde 20’lerdeki payı, gururla ifade ediyoruz ki yüzde 80’leri aştı.” bilgilerini verdi.

#6
Foto - İçişleri Bakanı Yerlikaya’dan Jandarma Kartalları vurgusu: 70’in üzerinde insanlı, 30’un üzerinde TB2 ve ANKA-S gökyüzünde: Teröristlerin korkulu rüyası

İçişleri ailesi olarak üzerlerindeki büyük sorumlulukla, milletin güvenliği ve huzuru için çalıştıklarını ifade eden Bakan Yerlikaya, “Bu nedenle aldığımız eğitimlerde ve bize sunulan imkanlarda milletimizin tamamının hakkı ve emeği var. Sadakatle bağlı olacağınız yegane yer Türkiye Cumhuriyeti devletidir, gönülden bağlı olacağınız tek cemiyet aziz milletimizdir. Unutmayın, bu aziz millete ve bu yüce devlete hizmet etmek, insanlığın umudunu da diri tutmaktır ve mazlumların da umudu olmaktır.” şeklinde konuştu.

#7
Foto - İçişleri Bakanı Yerlikaya’dan Jandarma Kartalları vurgusu: 70’in üzerinde insanlı, 30’un üzerinde TB2 ve ANKA-S gökyüzünde: Teröristlerin korkulu rüyası

Törende konuşan Jandarma Genel Komutanın Orgeneral Arif Çetin de milletin huzur ve güvenliğinin sağlanmasındaki en önemli unsurlardan birinin havacılık birlikleri olduğunu belirterek, “Jandarma Havacılık Başkanlığımız başta teröristle mücadele olmak üzere tüm yurtta hava ulaştırma, komuta kontrol, keşif ve gözetleme, emniyet ve asayiş hizmetleri, havadan ikmal, sıhhiye tahliye, doğal afetlerde halka yardım, arama kurtarma faaliyetlerinde 7 gün 24 saat esasına göre havacılık desteğini büyük özveriyle icra ederek önemli bir kuvvet çarpanı haline gelmiştir.” ifadelerini kullandı.

#8
Foto - İçişleri Bakanı Yerlikaya’dan Jandarma Kartalları vurgusu: 70’in üzerinde insanlı, 30’un üzerinde TB2 ve ANKA-S gökyüzünde: Teröristlerin korkulu rüyası

Konuşmaların ardından, şehit ailelerine plaket veren ve onlarla bir süre sohbet eden Ali Yerlikaya, dereceye giren kursiyerlere brövelerini taktı ve diplomalarını verdi.

#9
Foto - İçişleri Bakanı Yerlikaya’dan Jandarma Kartalları vurgusu: 70’in üzerinde insanlı, 30’un üzerinde TB2 ve ANKA-S gökyüzünde: Teröristlerin korkulu rüyası

Tören, toplu fotoğraf çekiminin ve jandarmanın envanterindeki bazı hava araçlarının sergilendiği alanın gezilmesinin ardından sona erdi.

#10
Foto - İçişleri Bakanı Yerlikaya’dan Jandarma Kartalları vurgusu: 70’in üzerinde insanlı, 30’un üzerinde TB2 ve ANKA-S gökyüzünde: Teröristlerin korkulu rüyası

Törene, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir, Jandarma Havacılık Başkanı Tümgeneral Ali Doğan ile şehit ve gazi aileleri de katıldı.

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