İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, kritik gelişmeyi duyurdu! Ortak operasyon düzenlenmişti: 11’i iade edildi

Ülkemizde suç işleyen, yurt dışına kaçan kişiler, suçlular başka yerlere kaçmakla bizim elimizden kurtulamayacaklar. Dünyanın neresine giderlerse gitsinler, hangi ülkesine kaçarlarsa kaçsınlar takip edeceğiz. Bu tür ziyaretlerle peşlerini bırakmayacağız, ikili ilişkileri geliştireceğiz ve onları yakalayıp Türk adaletine teslim edeceğiz. Bu ziyaretin en büyük amaçlarından biri buydu. Bunun da maksadının hasıl olduğunu düşünüyorum." Diğer ülkelerle de ilişkilerini artıracaklarını vurgulayan Çiftçi, "Bizim anlayışımız, düşüncemiz, hiçbir ülke başka bir ülkenin güvenliğini ilgilendiren konuda güvenli bahçe olmamalı. Türkiye Cumhuriyeti olarak kendi ülkemizin güvenliğini de diğer ülkelerin güvenliğinden ayrı görmüyoruz, bağımsız görmüyoruz. Eğer Türkiye huzurluysa komşuları da huzurludur, bölge huzurludur. Gürcistan huzurluysa Türkiye Cumhuriyeti de huzurludur. Onun için kendi güvenliğimizi bölge güvenliğiyle, huzuruyla da eşdeğer olarak görüyoruz." ifadesini kullandı.