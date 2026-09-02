İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, kritik gelişmeyi duyurdu! Ortak operasyon düzenlenmişti: 11’i iade edildi
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gürcistan makamlarıyla Türk polisinin imza attığı ortak operasyona dair açıklamalarda bulundu. Operasyon neticesinde kırmızı bültenle aranan 22 kişinin yakalamasının yapıldığına dikkat çeken Çiftçi, "Bu kişilerden 11'ini Gürcistan makamları bize iade etti, 11'i de burada işledikleri suçlardan dolayı şu anda cezaevinde. Cezalarını çektikten sonra onların da iadesini sağlayacaklar." diye konuştu.