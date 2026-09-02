  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İbret olsun ve uzak durun! Madde bağımlılığı anketinde çarpıcı sonuçlar Eğri minareli Sivas Ulu Cami'de restorasyon: Yeşil çanakların sırrı çözüldü Eğri minareli camideki sıra dışı gizemli çanakların sırrı çözüldü: Çok konuşulan sıra bakın neymiş Renault'tan LFP bataryalı Scenic E-Tech: İşte fiyatı ve özellikleri! Akrepler zehirleri için yetiştiriliyor! Samsun’da sıra dışı merkez Müthiş gelişmeyi duyurdular: Beşiktaş'ın kalecisi Nübel'e büyük onur... İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, kritik gelişmeyi duyurdu! Ortak operasyon düzenlenmişti: 11’i iade edildi
Gündem
6
Yeniakit Publisher
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, kritik gelişmeyi duyurdu! Ortak operasyon düzenlenmişti: 11’i iade edildi

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, kritik gelişmeyi duyurdu! Ortak operasyon düzenlenmişti: 11’i iade edildi

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gürcistan makamlarıyla Türk polisinin imza attığı ortak operasyona dair açıklamalarda bulundu. Operasyon neticesinde kırmızı bültenle aranan 22 kişinin yakalamasının yapıldığına dikkat çeken Çiftçi, "Bu kişilerden 11'ini Gürcistan makamları bize iade etti, 11'i de burada işledikleri suçlardan dolayı şu anda cezaevinde. Cezalarını çektikten sonra onların da iadesini sağlayacaklar." diye konuştu.

#1
Foto - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, kritik gelişmeyi duyurdu! Ortak operasyon düzenlenmişti: 11’i iade edildi

Çiftçi, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği'nde gazetecilere Gürcistan ziyareti ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Gürcistan İçişleri Bakanı Sulkhan Tamazaşvili ile baş başa ve heyetler arası görüştüklerini anımsatan Çiftçi, beklenti ve taleplerini Tamazaşvili'ye direkt ilettiklerini ifade etti. Bakan Çiftçi, "Bunun neticesinde de Gürcistan İçişleri Bakanı ile ilişkilerimizin daha da geliştirilmesi, derinleştirilmesi noktasında bir mutabakata vardık. Gürcistan bizim için sadece bir komşu değil; aynı zamanda dost ve müttefik bir ülke ve stratejik ortağımız. Dolayısıyla, her alanda ilişkilerimizi geliştirmemiz gerekiyor." diye konuştu.

#2
Foto - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, kritik gelişmeyi duyurdu! Ortak operasyon düzenlenmişti: 11’i iade edildi

Ziyaretlerinin önemli noktalarından birinin de sınır aşan suçlarla, uyuşturucuyla, düzensiz göçle ve asayiş suçlarıyla mücadele noktasında Gürcistan İçişleri Bakanlığı ile irtibatlarını daha da artırmak, Türkiye'de suç işleyip de burada barınan kişilerin iadesinin sağlanması, sınır dışı edilmesini temin etmek olduğunu anlatan Çiftçi, Gürcistan İçişleri Bakanlığının toplam 866 kişinin ve bu yıl içerisinde de 438 kişinin iadesini gerçekleştirdiğini hatırlattı.

#3
Foto - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, kritik gelişmeyi duyurdu! Ortak operasyon düzenlenmişti: 11’i iade edildi

Çiftçi, ziyaretlerinden sonra bu iadelerin daha da artacağını düşündüklerini belirterek, şunları söyledi: "Geçtiğimiz günlerde, 23-24 Ağustos tarihlerinde burada Gürcistan makamlarıyla bizim polis teşkilatımız ortak bir operasyona imza attı. Bunun neticesinde kırmızı bültenle aradığımız 22 kişinin yakalaması yapıldı. Bu 22 kişinin 11'ini Gürcistan makamları bize iade ettiler, 11'i de burada işledikleri suçlardan dolayı şu anda cezaevindeler. Cezalarını çektikten sonra onların da iadesini sağlayacaklar.

#4
Foto - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, kritik gelişmeyi duyurdu! Ortak operasyon düzenlenmişti: 11’i iade edildi

Ülkemizde suç işleyen, yurt dışına kaçan kişiler, suçlular başka yerlere kaçmakla bizim elimizden kurtulamayacaklar. Dünyanın neresine giderlerse gitsinler, hangi ülkesine kaçarlarsa kaçsınlar takip edeceğiz. Bu tür ziyaretlerle peşlerini bırakmayacağız, ikili ilişkileri geliştireceğiz ve onları yakalayıp Türk adaletine teslim edeceğiz. Bu ziyaretin en büyük amaçlarından biri buydu. Bunun da maksadının hasıl olduğunu düşünüyorum." Diğer ülkelerle de ilişkilerini artıracaklarını vurgulayan Çiftçi, "Bizim anlayışımız, düşüncemiz, hiçbir ülke başka bir ülkenin güvenliğini ilgilendiren konuda güvenli bahçe olmamalı. Türkiye Cumhuriyeti olarak kendi ülkemizin güvenliğini de diğer ülkelerin güvenliğinden ayrı görmüyoruz, bağımsız görmüyoruz. Eğer Türkiye huzurluysa komşuları da huzurludur, bölge huzurludur. Gürcistan huzurluysa Türkiye Cumhuriyeti de huzurludur. Onun için kendi güvenliğimizi bölge güvenliğiyle, huzuruyla da eşdeğer olarak görüyoruz." ifadesini kullandı.

#5
Foto - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, kritik gelişmeyi duyurdu! Ortak operasyon düzenlenmişti: 11’i iade edildi

Bakan Çiftçi, Türkiye'de suç işleyen birisinin Gürcistan'a, Almanya'ya, İtalya'ya veya dünyanın başka bir ülkesine kaçmakla ellerinden kurtulamayacaklarını göstermiş olduklarını dile getirerek, şöyle devam etti: "Bu sene Türkiye'de 545 organize suç örgütüne yönelik 1524 operasyon yaptık. Bunun neticesinde 6 bin 620 kişinin tutuklanmasını sağladık. Tabii bunların bir kısmı da komşu ülkelere kaçıyorlar adaletin elinden kurtulmak, hesap vermekten kurtulmak için. Biz de İçişleri Bakanlığı olarak onları kaçtıkları yere kadar kovalıyoruz. Dolayısıyla, bundan sonra da bu çabalarımızı artırarak devam ettireceğiz."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ByLock'tan sonra o uygulamayı kullanmışlar! FETÖ'nün yeni ağı deşifre edildi: Gözaltılar var
Gündem

ByLock'tan sonra o uygulamayı kullanmışlar! FETÖ'nün yeni ağı deşifre edildi: Gözaltılar var

Hain FETÖ'cüler yeniden yapılanma çalışmalarına devam ediyor. Teröristlerin ByLock'tan sonra yeni bir uygulama kullandıkları deşifre edildi...
İsrail destekli Dürziler Suriye güvenlik güçlerine saldırdı: Dürzi Hikmet’i kaşıntı tuttu
Dünya

İsrail destekli Dürziler Suriye güvenlik güçlerine saldırdı: Dürzi Hikmet’i kaşıntı tuttu

Suriye'nin güneyindeki Suveyda kentinde Dürzilerin bir kısmının lideri, İsrail destekli Hikmet el-Hecri'ye bağlı silahlı gruplar, kentin baz..
Katar'dan teröriste sert tepki
Dünya

Katar'dan teröriste sert tepki

Katar'dan bebekleri, çocukları ve kadınları katleden terör devleti İsrail'in aşırı sağcı Bakanı Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa baskınına sert tep..
Başkan Erdoğan'dan Bişkek'te kritik görüşme
Gündem

Başkan Erdoğan'dan Bişkek'te kritik görüşme

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesİ'ne gitti. Başkan Erdoğan burada Azerbaycan Cumhurbaşkanı Ali..
Taklacı İdris'in ifadesindeki şok detaylar... ‘Tanımam’ dediği 4 ismi tanıdı
Gündem

Taklacı İdris'in ifadesindeki şok detaylar... ‘Tanımam’ dediği 4 ismi tanıdı

Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada şüpheli sıfatıyla ifade veren eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’in 12 sayfalık ifadesinde..
Al sana suç örgütü! Saygı Öztürk’ün maskesi indirildi
Gündem

Al sana suç örgütü! Saygı Öztürk’ün maskesi indirildi

Gazetecilik kılıfı altında yıllardır algı operasyonlarına imza atan sol medyanın tetikçilerinden Saygı Öztürk'ün kirli çarkı deşifre oldu. ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23