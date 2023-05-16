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Yaşam
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İçinde yok yok! Artık ekmeğin de iyisini ayılar yiyor

2023-05-16 10:45:04
İçinde yok yok! Artık ekmeğin de iyisini ayılar yiyor

Bursa'da bulunan ayı barınağında her gün çeşit çeşit ekmek pişiriliyor.

#1
Foto - İçinde yok yok! Artık ekmeğin de iyisini ayılar yiyor

Türkiye'nin tek ayı barınağındaki 74 ayı, barınakta özel olarak inşa edilen fırında hazırlanan ekmekle beslenmeye başladı. Fıstık, dut, armut ve pekmezle desteklenen besin değeri yüksek ekmekler akıllara 'Armudun iyisini ayılar yer' atasözünü getirirken, artık 'ekmeğin de iyisini ayılar yer' dedirtti.

#2
Foto - İçinde yok yok! Artık ekmeğin de iyisini ayılar yiyor

Burunlarına halka takılarak zorla sokaklarda dans ettirilirken devlet korumasına alınan ayılar Bursa'nın Karacabey ilçesinde doğal ortamda hayatlarını sürdürmeye başlamıştı.

#3
Foto - İçinde yok yok! Artık ekmeğin de iyisini ayılar yiyor

Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki ayıların, beslenme ve özel bakım programlarıyla "keyiflerine diyecek yok". 10 hektar alandaki merkezde, yurdun dört bir tarafından getirilen ayılar, armut, elma, farklı meyve ve sebzelerin yanı sıra hazır mama ile besleniyordu. Aralıklarla balık, tavuk ve benzeri gıdaları da tüketen ayıların bu aralar çok mutlu.

#4
Foto - İçinde yok yok! Artık ekmeğin de iyisini ayılar yiyor

Yaklaşık 2 hafta önce faaliyete geçen odun fırınında pişen ekmeklerle beslenen ayılar, 'armudun iyisini ayılar yer' ata sözünü akıllara getirdi. En kaliteli unla, içerisine fıstık, armut, pekmez ve dut katılan ekmekler, pişirilip taze olarak ayılara servis ediliyor.

#5
Foto - İçinde yok yok! Artık ekmeğin de iyisini ayılar yiyor

Artık armudun değil, ekmeğin de iyisini ayıların yediğini esprili bir şekilde dile getiren Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürü Ali Bozkurt, "Ayı rehabilitasyon merkezimizde sadece ayılara, meyve ve mama gibi gıdalar vermiyoruz. Bir de özel karışım yaptığımız ekmeklerden de veriyoruz. Fırınımızı kuralı 2 hafta oldu. İçerisinde fıstık, dut, armut ve pekmez karışımıyla hazırladığımız ekmekler yapıyoruz. Ayılarımızın iyi beslenmesi ve sağlıklı hayat sürmeleri için bu gıda takviyelerini yapıyoruz. Biliyorsunuz eskiden armudun iyisini ayılar yer diyorduk. Artık ekmeğin de iyisini ayılar yiyor. Günlük 300 tane ekmek üretiliyor. 74 tane ayımız var" dedi.

#6
Foto - İçinde yok yok! Artık ekmeğin de iyisini ayılar yiyor

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