İçinde yok yok! Artık ekmeğin de iyisini ayılar yiyor

Artık armudun değil, ekmeğin de iyisini ayıların yediğini esprili bir şekilde dile getiren Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürü Ali Bozkurt, "Ayı rehabilitasyon merkezimizde sadece ayılara, meyve ve mama gibi gıdalar vermiyoruz. Bir de özel karışım yaptığımız ekmeklerden de veriyoruz. Fırınımızı kuralı 2 hafta oldu. İçerisinde fıstık, dut, armut ve pekmez karışımıyla hazırladığımız ekmekler yapıyoruz. Ayılarımızın iyi beslenmesi ve sağlıklı hayat sürmeleri için bu gıda takviyelerini yapıyoruz. Biliyorsunuz eskiden armudun iyisini ayılar yer diyorduk. Artık ekmeğin de iyisini ayılar yiyor. Günlük 300 tane ekmek üretiliyor. 74 tane ayımız var" dedi.