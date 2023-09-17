  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
8
İçimizdeki Yunanlılar hala göremiyorlar Savunmada bir vurucu güç daha... Türk SİHA'larının 'yeni pençesi' Yunan basını böyle gördü

2023-09-17 12:13:12
İçimizdeki Yunanlılar hala göremiyorlar Savunmada bir vurucu güç daha... Türk SİHA'larının 'yeni pençesi' Yunan basını böyle gördü

Türkiye'nin savunma sanayiindeki başarısı başta Yunanistan olmak üzere dünyanın oldukça ilgisini çekiyor. Yunan basınının bu sabahki gündemi ise ASELSAN tarafından üretilen GÖZDE güdüm kitleri oldu. İşte ayrıntılar... ASELSAN tarafından üretilen ve Türk SİHA'larının 'yeni pençesi' olarak bilinen akıllı güdüm kiti GÖZDE, Yunan basınının gündemindeydi. GÖZDE'nin özelliklerinden bahseden bir Yunan gazetesi, Türkiye'nin yaşadığı deprem felaketine rağmen dur durak bilmeden savunma sanayiini geliştirdiğinin altını çizdi.

#1
Foto - İçimizdeki Yunanlılar hala göremiyorlar Savunmada bir vurucu güç daha... Türk SİHA'larının 'yeni pençesi' Yunan basını böyle gördü

Pentapostagma, GÖZDE'den bahsettiği haberinde "Türk savunma sanayii, yaşadığı yıkıcı depremlere rağmen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) silah sistem aracı ve mühimmatı sağlamaya devam ederek TSK'nın muharebe gücü ve kabiliyetini güçlendiriyor" dedi. ASELSAN tarafından geliştirilen GÖZDE güdüm kitinin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildiği ifade edilerek Türk basınındaki haberlere göre geçtiğimiz günlerde TOLUN mühimmatının ilk ihracatının gerçekleştirilmesinin ardından yeni bir başarıya imza atıldığı söylendi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin faaliyet gösterdiği alanda sivilllerin zarar görmesini önlemeyi her daim ön planda tuttuğunu ifade eden gazete, bu durumun GÖZDE güdüm kiti ile bir üst seviyeye çıkarıldığını ifade etti.

#2
Foto - İçimizdeki Yunanlılar hala göremiyorlar Savunmada bir vurucu güç daha... Türk SİHA'larının 'yeni pençesi' Yunan basını böyle gördü

GÖZDE'nin Mk-82 bombasında harp başlığı olarak kullanıldığın ifade eden gazete, GPS/INS navigasyon sistemi ve lazer arayıcı başlığı sayesinde 3 metreye kadar hassas vuruş kabiliyetine sahip olduğunu söyledi. Gazete, Türkiye'nin Milli Savunma Bakanlığı ve Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda ihtiyaç duyulan her türlü mühimmatın geliştirilmesi için çalışmaların devam ettiğini de belirtti.

#3
Foto - İçimizdeki Yunanlılar hala göremiyorlar Savunmada bir vurucu güç daha... Türk SİHA'larının 'yeni pençesi' Yunan basını böyle gördü

Aynı zamanda GÖZDE'nin Bayraktar Akıncı (TİHA) tarafından geliştirilen AKINCI TİHA'lara da entegrasyon çalışmalarının devam ettiğinden bahsedildi. Pentapostagma'ya göre GÖZDE ile Akıncı TİHA'ların isabetliliği artırılmaya çalışılıyor. Nitekim GÖZDE sistemi 'akıllı' hale getiriyor.

#4
Foto - İçimizdeki Yunanlılar hala göremiyorlar Savunmada bir vurucu güç daha... Türk SİHA'larının 'yeni pençesi' Yunan basını böyle gördü

ASELSAN tarafından geliştirilen GÖZDE Güdüm Kiti, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildi. GÖZDE, Türk SİHA'larının yeni pençesi olacak. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçları doğrultusunda ASELSAN bünyesinde ve TÜBİTAK-SAGE işbirliği ile geliştirilen GÖZDE Güdüm Kiti'nin ilk teslimatı gerçekleştirildi. F-16 savaş uçakları için tasarlanan GÖZDE'nin Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA)'na entegrasyon çalışmaları başarıyla sürdürülüyor.

#5
Foto - İçimizdeki Yunanlılar hala göremiyorlar Savunmada bir vurucu güç daha... Türk SİHA'larının 'yeni pençesi' Yunan basını böyle gördü

Görev yaptığı coğrafyalarda her daim sivillerin zarar görmemesini önceliği olarak belirleyen Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hassas vuruş kabiliyeti, GÖZDE Güdüm Kiti ile daha üst seviyeye çıkarılmış oldu.

#6
Foto - İçimizdeki Yunanlılar hala göremiyorlar Savunmada bir vurucu güç daha... Türk SİHA'larının 'yeni pençesi' Yunan basını böyle gördü

Milli Savunma Bakanlığı ve Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda Türk savunma sanayii sektörü, ihtiyaç duyulan her türlü mühimmatın geliştirilmesi yönünde çalışmalarına devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren mühimmatların, özellikle 'Combat Proven' statüsüne ulaştıktan sonra ihracat arenasında da boy gösterdiği gözlemleniyor.

#7
Foto - İçimizdeki Yunanlılar hala göremiyorlar Savunmada bir vurucu güç daha... Türk SİHA'larının 'yeni pençesi' Yunan basını böyle gördü

Türkiye son 8 yıllık dönemde, özellikle SİHA ihracatlarının da etkisiyle 40'tan fazla ülkeye mühimmat ihracat etme başarısı gösterdi.

Camide içki içip paylaşım yapan gencin halası: İslam zarar görmesin
Gündem

Camide içki içip paylaşım yapan gencin halası: İslam zarar görmesin

İstanbul Ataşehir'de bir camiye girerek içki içtiği anları sosyal medya hesabından rezil sözlerle paylaştığı için tutuklanarak cezaevine gön..
Yunan isim aldıkları kararı duyurdu: Türkiye'de yakın zamanda 7 tane açacağız
Ekonomi

Yunan isim aldıkları kararı duyurdu: Türkiye'de yakın zamanda 7 tane açacağız

Wyndham Hotels EMEA Başkanı Dimitris Manikis, yakın zamanda Türkiye'de 7 otel daha açacaklarını söyledi.
Ford'dan flaş açıklama!
Gündem

Ford'dan flaş açıklama! "İflas edeceğiz"

Ford ve işçi sendikası arasındaki anlaşmalar durdu. Ford CEO'su, işçi beklentilerinin şirketi iflas ettireceğini söyledi.
AB'ye çekilen rest dünya basınında yankılandı
Gündem

AB'ye çekilen rest dünya basınında yankılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 'Avrupa Birliği ile gerekirse yolları ayırabiliriz.' resti dünya basınında yankılandı.
Saraçhane'deki mitingde provokasyon! Gözaltılar var
Gündem

Saraçhane'deki mitingde provokasyon! Gözaltılar var

Fatih’te ÖZGÜR-DER üyeleri tarafından “Irkçılığa Karşı Kardeşliği Yükseltelim” sloganıyla basın açıklaması düzenlendi. Açıklama sırasında ır..
Taksicinin pişkinliği pes dedirtti
Yerel

Taksicinin pişkinliği pes dedirtti

Taksim’de denetimde aracı bağlanan bir taksici, anahtarı polise vermek istemeyince gerginlik yaşandı. Taksiciye 4 bin 64 TL ceza yazılırken,..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23