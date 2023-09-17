2023-09-17 12:13:12 İçimizdeki Yunanlılar hala göremiyorlar Savunmada bir vurucu güç daha... Türk SİHA'larının 'yeni pençesi' Yunan basını böyle gördü
Türkiye'nin savunma sanayiindeki başarısı başta Yunanistan olmak üzere dünyanın oldukça ilgisini çekiyor. Yunan basınının bu sabahki gündemi ise ASELSAN tarafından üretilen GÖZDE güdüm kitleri oldu. İşte ayrıntılar... ASELSAN tarafından üretilen ve Türk SİHA'larının 'yeni pençesi' olarak bilinen akıllı güdüm kiti GÖZDE, Yunan basınının gündemindeydi. GÖZDE'nin özelliklerinden bahseden bir Yunan gazetesi, Türkiye'nin yaşadığı deprem felaketine rağmen dur durak bilmeden savunma sanayiini geliştirdiğinin altını çizdi.