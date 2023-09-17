İçimizdeki Yunanlılar hala göremiyorlar Savunmada bir vurucu güç daha... Türk SİHA'larının 'yeni pençesi' Yunan basını böyle gördü

Pentapostagma, GÖZDE'den bahsettiği haberinde "Türk savunma sanayii, yaşadığı yıkıcı depremlere rağmen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) silah sistem aracı ve mühimmatı sağlamaya devam ederek TSK'nın muharebe gücü ve kabiliyetini güçlendiriyor" dedi. ASELSAN tarafından geliştirilen GÖZDE güdüm kitinin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildiği ifade edilerek Türk basınındaki haberlere göre geçtiğimiz günlerde TOLUN mühimmatının ilk ihracatının gerçekleştirilmesinin ardından yeni bir başarıya imza atıldığı söylendi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin faaliyet gösterdiği alanda sivilllerin zarar görmesini önlemeyi her daim ön planda tuttuğunu ifade eden gazete, bu durumun GÖZDE güdüm kiti ile bir üst seviyeye çıkarıldığını ifade etti.