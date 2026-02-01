İçerik stratejileri sil baştan: WhatsApp yeni 'iletme sayacı' özelliği ile analiz dönemi başlıyor

İLETME SAYISI NASIL HESAPLANIYOR? WhatsApp, kullanıcı gizliliğine verdiği önemi bu özellikte de sürdürüyor. Bir kanal güncellemesi bir sohbete iletildiğinde, bu işlem uçtan uca şifreleme ile güvence altına alınıyor. Bu, WhatsApp’ın veya başka üçüncü partilerin, içeriği kimin kime ilettiğini göremediği anlamına gelir. Uygulama, mesajı ileten kişilerin kimliklerini kaydetmez. Sistem, bir güncellemenin iletildiği toplam alıcı sayısını sayar. Örneğin, bir kullanıcı güncellemeyi 5 kişilik bir gruba iletirse, sayaç 5 artar. Aynı kullanıcı, aynı güncellemeyi aynı sohbete birden çok kez iletse bile bu sayı artmaya devam eder. Bu sayım sunucu tarafında toplanır ve ilgili kanal güncellemesinin toplam iletme sayısına eklenir. Bu yöntem, gizliliği korurken yöneticilere genel bir yayılım istatistiği sunar. Bu özellik şu anda en son WhatsApp beta for Android sürümünü yükleyen sınırlı sayıda test kullanıcısı için aktif durumda. WhatsApp, özelliği daha geniş bir kitleye sunmadan önce performansını izleyerek hatasız bir deneyim sağlamayı hedefliyor. Test sürecinin tamamlanmasının ardından, özelliğin tüm kanal yöneticilerinin kullanımına açılması bekleniyor.