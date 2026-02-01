  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İçerik stratejileri sil baştan: WhatsApp yeni 'iletme sayacı' özelliği ile analiz dönemi başlıyor Gardroptan yayılan küf kokusuna son! Bu yöntemi mutlaka uygulayın ve... Arda Güler'in elini güçlendirecek bir karar daha çıkıyor Real Madrid'de... Haydi hayırlısı İşte Jhon'a yeni talipler: Peş peşe geliyorlar... Jhon Duran paylaşılamıyor! Uzmanlar şiddetle tavsiye ediyor: İşte kronik yorgunluğu bitiren iki yöntem! 1 numaralı öğün sırrı burada: Kahvaltıda avokado ve ceviz yemenin 10 faydası Elazığ’da ‘kuzu’ mesaisi: Soğuk hava onları eve taşıdı Değerli metalleri altüst eden sebep Warsh etkisi! Sömestir sonrası... Zil çaldı ama beyinler hala uykuda... Tatilin gizli maliyeti Çocuklar için ekran süresi günlük ne kadar olmalı? Bakanlıktan açıklama geldi!
Teknoloji-Bilişim
8
Yeniakit Publisher
İçerik stratejileri sil baştan: WhatsApp yeni 'iletme sayacı' özelliği ile analiz dönemi başlıyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İçerik stratejileri sil baştan: WhatsApp yeni 'iletme sayacı' özelliği ile analiz dönemi başlıyor

WhatsApp, topluluk yönetimini bir üst seviyeye taşıyacak yeni analiz aracını görücüye çıkardı. Android beta sürümünde test edilmeye başlanan "Kanallar İletme Sayısı" özelliği ile artık içeriklerin ne kadar etkileşim aldığı değil, ne kadar yayıldığı da ölçülebilecek.

#1
Foto - İçerik stratejileri sil baştan: WhatsApp yeni 'iletme sayacı' özelliği ile analiz dönemi başlıyor

Popüler mesajlaşma platformu WhatsApp, kanal yöneticileri için paylaşımların kaç kez iletildiğini gösteren yeni bir istatistik paneli geliştiriyor. İçeriklerin organik yayılımını ölçen bu özellik, kullanıcı gizliliğinden ödün vermeden kanal büyüme stratejilerini baştan aşağı değiştirecek.

#2
Foto - İçerik stratejileri sil baştan: WhatsApp yeni 'iletme sayacı' özelliği ile analiz dönemi başlıyor

WhatsApp, topluluk yönetimini bir üst seviyeye taşıyacak yeni analiz aracını görücüye çıkardı. Android beta sürümünde test edilmeye başlanan "Kanallar İletme Sayısı" özelliği ile artık içeriklerin ne kadar etkileşim aldığı değil, ne kadar yayıldığı da ölçülebilecek.

#3
Foto - İçerik stratejileri sil baştan: WhatsApp yeni 'iletme sayacı' özelliği ile analiz dönemi başlıyor

Popüler mesajlaşma platformu WhatsApp, kanal yöneticileri için paylaşımların kaç kez iletildiğini gösteren yeni bir istatistik paneli geliştiriyor. İçeriklerin organik yayılımını ölçen bu özellik, kullanıcı gizliliğinden ödün vermeden kanal büyüme stratejilerini baştan aşağı değiştirecek. WhatsApp kanallar iletme sayısı özelliği Android beta sürümünde test ediliyor. Kanal yöneticileri için bu yeni istatistik ne anlama geliyor?

#4
Foto - İçerik stratejileri sil baştan: WhatsApp yeni 'iletme sayacı' özelliği ile analiz dönemi başlıyor

Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, platformu sürekli olarak yeni özelliklerle güncelliyor. Son olarak, Android için yayınlanan yeni beta sürümü, özellikle içerik üreticileri ve topluluk yöneticileri için önemli bir yeniliği ortaya çıkardı. Geliştirilen yeni WhatsApp kanallar iletme sayısı özelliği sayesinde, kanal yöneticileri artık paylaşımlarının ne kadar popüler olduğunu ve ne kadar yayıldığını daha net bir şekilde görebilecek.

#5
Foto - İçerik stratejileri sil baştan: WhatsApp yeni 'iletme sayacı' özelliği ile analiz dönemi başlıyor

WHATSAPP KANALLARI İLETME SAYISI ÖZELLİĞİ NEDİR? WhatsApp, Google Play Beta Programı aracılığıyla dağıtılan Android 2.26.4.11 sürümüyle birlikte, kanal yöneticilerine özel yeni bir analiz aracı sunuyor. Bu araç, bir kanal güncellemesinin kaç kez başka sohbetlere veya gruplara iletildiğini gösteren bir sayaç içeriyor. Bu istatistik, yöneticilerin içerik stratejilerini optimize etmelerine ve en çok etkileşim alan gönderileri belirlemelerine olanak tanıyacak. Yeni özellik devreye girdiğinde, kanal içerisindeki bir güncellemenin yanında, takipçilerin kullandığı emoji tepkilerinin hemen bitişiğinde bir “iletme” simgesi ve yanında bir sayı belirecek. Bu sayı, o gönderinin toplam iletilme adedini gösterecek. Bu aracın, en azından şimdilik, yalnızca kanal yöneticileri tarafından görülebilir olması planlanıyor. Yani, normal takipçiler bu istatistiğe erişemeyecek.

#6
Foto - İçerik stratejileri sil baştan: WhatsApp yeni 'iletme sayacı' özelliği ile analiz dönemi başlıyor

Bu metrik, kanal yöneticileri için oldukça değerli veriler sunuyor. Bir içeriğin çok sayıda beğeni veya tepki almasından daha önemli olan şey, onun organik olarak yayılmasıdır. İletme sayısı, bir içeriğin mevcut takipçi kitlesinin dışına ne kadar taştığını ve potansiyel olarak yeni kitlelere ulaştığını gösteren en önemli göstergelerden biridir. Yöneticiler bu veriyi kullanarak, daha fazla paylaşım almaya teşvik edecek benzer içerikler üretebilir ve kanallarının büyümesini hızlandırabilir.

#7
Foto - İçerik stratejileri sil baştan: WhatsApp yeni 'iletme sayacı' özelliği ile analiz dönemi başlıyor

İLETME SAYISI NASIL HESAPLANIYOR? WhatsApp, kullanıcı gizliliğine verdiği önemi bu özellikte de sürdürüyor. Bir kanal güncellemesi bir sohbete iletildiğinde, bu işlem uçtan uca şifreleme ile güvence altına alınıyor. Bu, WhatsApp’ın veya başka üçüncü partilerin, içeriği kimin kime ilettiğini göremediği anlamına gelir. Uygulama, mesajı ileten kişilerin kimliklerini kaydetmez. Sistem, bir güncellemenin iletildiği toplam alıcı sayısını sayar. Örneğin, bir kullanıcı güncellemeyi 5 kişilik bir gruba iletirse, sayaç 5 artar. Aynı kullanıcı, aynı güncellemeyi aynı sohbete birden çok kez iletse bile bu sayı artmaya devam eder. Bu sayım sunucu tarafında toplanır ve ilgili kanal güncellemesinin toplam iletme sayısına eklenir. Bu yöntem, gizliliği korurken yöneticilere genel bir yayılım istatistiği sunar. Bu özellik şu anda en son WhatsApp beta for Android sürümünü yükleyen sınırlı sayıda test kullanıcısı için aktif durumda. WhatsApp, özelliği daha geniş bir kitleye sunmadan önce performansını izleyerek hatasız bir deneyim sağlamayı hedefliyor. Test sürecinin tamamlanmasının ardından, özelliğin tüm kanal yöneticilerinin kullanımına açılması bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD detayı! İran'daki saldırıda derin şüphe
Dünya

ABD detayı! İran'daki saldırıda derin şüphe

İran’ın Bender Abbas şehrindeki lüks bir konutta büyük bir patlama meydana geldi. Olay yerinden paylaşılan videolarda, binada büyük hasar me..
Dünya savaş beklerken İran'dan sürpriz açıklama
Dünya

Dünya savaş beklerken İran'dan sürpriz açıklama

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, "Medyada yapay olarak oluşturulan savaş algısının aksine, müzakereler için..
Sabit işi yok ama lüks hediyeler çok! Böcek'in eski metresi neler anlattı neler
Gündem

Sabit işi yok ama lüks hediyeler çok! Böcek'in eski metresi neler anlattı neler

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamede, Mustafa Gökhan Böcek'in esk..
Atatürk’ün Partisi Değil, Şer Odağı!
Gündem

Atatürk’ün Partisi Değil, Şer Odağı!

Sosyal medya fenomeni JAHREİN (Ahmet Sonuç), fondaş medyanın ve malum zihniyetin kalesi haline gelen CHP’ye zehir zemberek sözlerle yüklendi..
A101'e elektrikli kamyonet geliyor! İşte 220 bin TL'ye elektrikli kamyonet
Ekonomi

A101'e elektrikli kamyonet geliyor! İşte 220 bin TL'ye elektrikli kamyonet

A101 market zinciri, 5 Şubat Perşembe gününden itibaren geçerli olacak yeni "Aldın Aldın" kataloğuyla otomotiv dünyasına hızlı bir giriş yap..
Çalıp çırptığınız paralara bakın
Gündem

Çalıp çırptığınız paralara bakın

Yalanda da manipülasyonda da mahir olan CHP ve medyası, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan’ın maaşıyla ilgili açıklamalarını da bağ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23