İçeri gireni öldüren ölümcül tuzaklar var! 8 bin asker ve 100 ton zehirle korunuyor: 2 bin yıldır kimsecikler adımını atamıyor
Çin'in ilk imparatoru Çin Şi Huang'ın MÖ 3. yüzyıldan kalma devasa anıt mezarı, aradan geçen 2 bin yıla rağmen barındırdığı 100 tonu aşkın zehirli cıva nehirleri ve otomatik tatar yayı tuzakları yüzünden hâlâ mühürlü duruyor. Tarihi kayıtlarda davetsiz misafirleri anında yok etmek üzere tasarlandığı belirtilen mezar kompleksi, bilim insanlarını kazı yapmaktan alıkoyarken 1974'te keşfedilen Toprak Askerler'in oksijenle temas edince renklerini kaybetmesi benzer bir felaket korkusunu tetikliyor. Ölümsüzlük arzusuyla cıva bazlı maddeler tüketerek 49 yaşında hayatını kaybeden imparatorun el değmemiş ana mezar odası, gelişmiş tahribatsız inceleme teknolojileri beklenerek uzaktan izleniyor.