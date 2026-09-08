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İçeri gireni öldüren ölümcül tuzaklar var! 8 bin asker ve 100 ton zehirle korunuyor: 2 bin yıldır kimsecikler adımını atamıyor

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İçeri gireni öldüren ölümcül tuzaklar var! 8 bin asker ve 100 ton zehirle korunuyor: 2 bin yıldır kimsecikler adımını atamıyor

Çin'in ilk imparatoru Çin Şi Huang'ın MÖ 3. yüzyıldan kalma devasa anıt mezarı, aradan geçen 2 bin yıla rağmen barındırdığı 100 tonu aşkın zehirli cıva nehirleri ve otomatik tatar yayı tuzakları yüzünden hâlâ mühürlü duruyor. Tarihi kayıtlarda davetsiz misafirleri anında yok etmek üzere tasarlandığı belirtilen mezar kompleksi, bilim insanlarını kazı yapmaktan alıkoyarken 1974'te keşfedilen Toprak Askerler'in oksijenle temas edince renklerini kaybetmesi benzer bir felaket korkusunu tetikliyor. Ölümsüzlük arzusuyla cıva bazlı maddeler tüketerek 49 yaşında hayatını kaybeden imparatorun el değmemiş ana mezar odası, gelişmiş tahribatsız inceleme teknolojileri beklenerek uzaktan izleniyor.

#1
Foto - İçeri gireni öldüren ölümcül tuzaklar var! 8 bin asker ve 100 ton zehirle korunuyor: 2 bin yıldır kimsecikler adımını atamıyor

Çin'in Şaanşi eyaletinde yer alan Xi'an şehri yakınlarındaki devasa anıt mezar, barındırdığı ölümcül riskler nedeniyle arkeologlar tarafından açılamıyor. MÖ 3. yüzyılda hüküm süren ilk imparator Çin Şi Huang'a ait bu mühürlü yapı, içerdiği 100 tonu aşkın zehirli cıva nedeniyle büyük bir tehdit saçıyor.

#2
Foto - İçeri gireni öldüren ölümcül tuzaklar var! 8 bin asker ve 100 ton zehirle korunuyor: 2 bin yıldır kimsecikler adımını atamıyor

Tarihçi Sima Qian'ın antik kayıtlarda belirttiği üzere mezar kompleksinde, içeri girmeye çalışan davetsiz misafirleri vurmak üzere tasarlanmış otomatik tatar yayları yer alıyor.

#3
Foto - İçeri gireni öldüren ölümcül tuzaklar var! 8 bin asker ve 100 ton zehirle korunuyor: 2 bin yıldır kimsecikler adımını atamıyor

Bununla birlikte odanın içerisinde Çin'deki dev su yollarını ve nehirleri simüle eden 100 tonluk devasa cıva kanallarının aktığı tahmin ediliyor.

#4
Foto - İçeri gireni öldüren ölümcül tuzaklar var! 8 bin asker ve 100 ton zehirle korunuyor: 2 bin yıldır kimsecikler adımını atamıyor

Arkeologların kazı yapmaktan çekinmesinin tek sebebi zehirli gazlar ve ölümcül tuzaklar değil. 1974 yılında keşfedilen 8 bin kişilik Toprak Askerler ordusunun renkli zırhları, dış havadaki oksijenle temas eder etmez kısa sürede solup yok olmuştu.

#5
Foto - İçeri gireni öldüren ölümcül tuzaklar var! 8 bin asker ve 100 ton zehirle korunuyor: 2 bin yıldır kimsecikler adımını atamıyor

Yetkililer, benzer bir tarihi felaketin imparatorun el değmemiş ana mezar odasında da yaşanmasından derin endişe duyuyor.

#6
Foto - İçeri gireni öldüren ölümcül tuzaklar var! 8 bin asker ve 100 ton zehirle korunuyor: 2 bin yıldır kimsecikler adımını atamıyor

Bilim insanları bu nedenle yapıyı açmak yerine çevresinde tahribatsız inceleme teknikleri kullanmayı sürdürüyor.

#7
Foto - İçeri gireni öldüren ölümcül tuzaklar var! 8 bin asker ve 100 ton zehirle korunuyor: 2 bin yıldır kimsecikler adımını atamıyor

Altı rakip krallığı fethederek Çin'i birleştiren ve Çin Seddi ile 32 kilometrelik Lingqu Kanalı'nı inşa ettiren Çin Şi Huang, hayatı boyunca saplantılı bir ölümsüzlük arzusu taşıyordu.

#8
Foto - İçeri gireni öldüren ölümcül tuzaklar var! 8 bin asker ve 100 ton zehirle korunuyor: 2 bin yıldır kimsecikler adımını atamıyor

Büyücülerin tavsiyesiyle ölümsüzlük iksiri adı altında cıva bazlı maddeler tüketen imparator, 49 yaşında hayatını kaybetti.

#9
Foto - İçeri gireni öldüren ölümcül tuzaklar var! 8 bin asker ve 100 ton zehirle korunuyor: 2 bin yıldır kimsecikler adımını atamıyor

MÖ 247 yılında tahta çıkan hükümdarın devasa anıt mezarı, 700 bin işçinin çalışmasıyla tam 38 yılda tamamlanabilmişti.

#10
Foto - İçeri gireni öldüren ölümcül tuzaklar var! 8 bin asker ve 100 ton zehirle korunuyor: 2 bin yıldır kimsecikler adımını atamıyor

İmparatorun MÖ 208 yılında tamamlanan bu görkemli mezara gömülmesinin ardından kurduğu imparatorluk da kısa süre içinde çöktü.

#11
Foto - İçeri gireni öldüren ölümcül tuzaklar var! 8 bin asker ve 100 ton zehirle korunuyor: 2 bin yıldır kimsecikler adımını atamıyor

Tam 2 bin yıldır el değmeden bekleyen devasa yapı, koruma teknolojileri gelişene kadar mühürlü kalmaya devam edecek.

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