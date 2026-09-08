  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Çin devi Türkiye pazarına girdi! İşte fiyatı ve özellikleri! Ünlü Türk işadamından beklenmedik karar! Para basan altın madenini gözünü kırpmadan İngilizlere sattı Bakü İklim Eylem Haftası’nda Türkiye’nin COP31 ve Sıfır Atık vizyonu ele alındı “Yaramışlar” suç örgütüne ağır darbe! Kirli tezgahları çökertildi, el konulan mal varlıkları dudak uçuklattı Daha takımın başına yeni geçmişti! İsmail Kartal’a çok büyük şok Canlı yayında kulis bilgisi verildi! Emeklilere yeni müjdeler geliyor İHH yeni eğitim döneminde kolları sıvadı! 81 ilde 2 bin öğrenciye kırtasiye yardımı Türkiye güne dev operasyonla başladı! 35 şüpheli gözaltında Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu için çok konuşulacak sözler: Ekrem’in resmen feleği şaşacak
Gündem
5
Yeniakit Publisher
Türkiye güne dev operasyonla başladı! 35 şüpheli gözaltında

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye güne dev operasyonla başladı! 35 şüpheli gözaltında

İstanbul merkezli 8 ilde Çapkanlar ve Yalçın olarak bilinen suç örgütlerine düzenlenen operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı.

#1
Foto - Türkiye güne dev operasyonla başladı! 35 şüpheli gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar neticesinde, Çapkanlar ve Yalçın olarak bilinen yasadışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen, aralarında yasa dışı bahis organizasyonuna dair örgüt lideri ve yöneticeleri ile panel temin eden ve ofis çalışanı olan 58 suç örgütü üyesi hakkında İstanbul merkezli olmak üzere toplamda 8 ilde operasyon gerçekleştirildi.

#2
Foto - Türkiye güne dev operasyonla başladı! 35 şüpheli gözaltında

Şüphelilere ait 64 ikamet adresinde ve ofislerde arama neticesinde; şüphelilere ait dijital materyallere el konuldu, 35 şüpheli gözaltına alındı.

#3
Foto - Türkiye güne dev operasyonla başladı! 35 şüpheli gözaltında

Soruşturma kapsamında çok sayıda dijital materyal ele geçirildi, ele geçirilen materyallerde yapılan ön incelemelerde Mtpay ve Jbfinans isimli yasa dışı bahis sitelerine entegre edilmiş panellere erişim yapıldığı tespit edildi.

#4
Foto - Türkiye güne dev operasyonla başladı! 35 şüpheli gözaltında

Soruşturmanın tüm yönleriyle titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir: MHP Cumhurbaşkanı adayını belirledi. Adayımız…
Gündem

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir: MHP Cumhurbaşkanı adayını belirledi. Adayımız…

MHP'den 2028 seçimlerine ilişkin dikkat çeken bir mesaj geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, partisini..
O ilimizde ekmeğe 3 lira zam
Ekonomi

O ilimizde ekmeğe 3 lira zam

Bayburt’ta 230 gram ekmeğin fiyatı 3 lira zamlanarak 15 liradan 18 liraya çıkarıldı. Yeni fiyat tarifesi kent genelinde uygulanmaya başlandı..
Rusya-Ukrayna savaşı Türkiye’ye sıçradı! Alanya’da Rus ve Ukraynalı turistler birbirine girdi
Gündem

Rusya-Ukrayna savaşı Türkiye’ye sıçradı! Alanya’da Rus ve Ukraynalı turistler birbirine girdi

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşın gerilimi bu kez Antalya’nın dünyaca ünlü turizm merkezi Alanya’da kendisini gösterdi. 5 yıldız..
Ankara’da sosyete ve holding patronlarına dev operasyon! "Zengine dokunulmuyor" algısı kökünden çöktü!
Gündem

Ankara’da sosyete ve holding patronlarına dev operasyon! "Zengine dokunulmuyor" algısı kökünden çöktü!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü dev uyuşturucu ve fuhuş soruşturması, Başkent'in en köklü ailelerine, Borsa İstanbul'daki dev ş..
Siyonist kafadan skandal çağrı! ABD’deki Yahudi zirvesinde İslam düşmanlığı tavan yaptı!
Gündem

Siyonist kafadan skandal çağrı! ABD’deki Yahudi zirvesinde İslam düşmanlığı tavan yaptı!

Los Angeles’ta düzenlenen Yahudi-Amerikan Zirvesi’nde, Müslüman karşıtı ve ırkçı söylemleriyle bilinen Mosab Hassan Yousef isimli şahıs alça..
Veyis ateş hakkında tahliye kararı
Gündem

Veyis ateş hakkında tahliye kararı

Gazeteci Veyis Ateş'in ilk duruşmada tahliye edildiği öğrenildi.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23