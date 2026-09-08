Türkiye güne dev operasyonla başladı! 35 şüpheli gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar neticesinde, Çapkanlar ve Yalçın olarak bilinen yasadışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen, aralarında yasa dışı bahis organizasyonuna dair örgüt lideri ve yöneticeleri ile panel temin eden ve ofis çalışanı olan 58 suç örgütü üyesi hakkında İstanbul merkezli olmak üzere toplamda 8 ilde operasyon gerçekleştirildi.