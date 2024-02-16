2024-02-16 10:06:28 Icardi’den Sparta Prag maçı sonrası olay hareket! Herkes müjde geleceğine kesin gözüyle bakarken… Bu da neyin nesi şimdi…
Son dakika haberleri… UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Sparta Prag ile karşı karşıya gelen Galatasaray, sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Nefesleri kesen zorlu mücadeleden zaferle ayrılan temsilcimiz, Çekya'da oynanacak rövanş maçına da avantajlı şekilde çıkacak. Karşılaşmanın son dakikalarında galibiyeti getiren golü atan Mauro Icardi, son düdüğün ardından kimsenin anlam veremediği bir hareketle taraftarlarının aklını karıştırdı. O anlar sosyal medyada çok kez paylaşılırken Mauro Icardi gerçekleri de ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları…