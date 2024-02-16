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Spor
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Icardi’den Sparta Prag maçı sonrası olay hareket! Herkes müjde geleceğine kesin gözüyle bakarken… Bu da neyin nesi şimdi…

2024-02-16 10:06:28
Icardi’den Sparta Prag maçı sonrası olay hareket! Herkes müjde geleceğine kesin gözüyle bakarken… Bu da neyin nesi şimdi…

Son dakika haberleri… UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Sparta Prag ile karşı karşıya gelen Galatasaray, sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Nefesleri kesen zorlu mücadeleden zaferle ayrılan temsilcimiz, Çekya'da oynanacak rövanş maçına da avantajlı şekilde çıkacak. Karşılaşmanın son dakikalarında galibiyeti getiren golü atan Mauro Icardi, son düdüğün ardından kimsenin anlam veremediği bir hareketle taraftarlarının aklını karıştırdı. O anlar sosyal medyada çok kez paylaşılırken Mauro Icardi gerçekleri de ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları…

#1
Foto - Icardi’den Sparta Prag maçı sonrası olay hareket! Herkes müjde geleceğine kesin gözüyle bakarken… Bu da neyin nesi şimdi…

Son dakika Galatasaray haberleri: Mauro Icardi’den Sparta Prag maçı sonrası olay hareket! O anlara kimse anlam veremedi: Tam galibiyete sevinirken…

#2
Foto - Icardi’den Sparta Prag maçı sonrası olay hareket! Herkes müjde geleceğine kesin gözüyle bakarken… Bu da neyin nesi şimdi…

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nu üçüncü sırada tamamlayarak Avrupa Ligi play-off turuna gerileyen Aslan, Sparta Prag ile eşleşti.

#3
Foto - Icardi’den Sparta Prag maçı sonrası olay hareket! Herkes müjde geleceğine kesin gözüyle bakarken… Bu da neyin nesi şimdi…

Çekya ekibiyle iki zorlu maçın ilkini RAMS Park'ta oynayan sarı-kırmızılı ekip, nefes kesen mücadeleden 3-2 galip ayrıldı.

#4
Foto - Icardi’den Sparta Prag maçı sonrası olay hareket! Herkes müjde geleceğine kesin gözüyle bakarken… Bu da neyin nesi şimdi…

Kerem Demirbay, Mertens ve Icardi'nin golleriyle kazanan temsilcimiz, rövanş öncesi avantajı elde etti.

#5
Foto - Icardi’den Sparta Prag maçı sonrası olay hareket! Herkes müjde geleceğine kesin gözüyle bakarken… Bu da neyin nesi şimdi…

Rövanş mücadelesi, 22 Şubat Perşembe günü saat 23.00'de Generali Arena Stadyumu'nda oynanacak.

#6
Foto - Icardi’den Sparta Prag maçı sonrası olay hareket! Herkes müjde geleceğine kesin gözüyle bakarken… Bu da neyin nesi şimdi…

Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera, Sparta Prag karşısında yaptığı kritik kurtarışlarla takımını ayakta tuttu.

#7
Foto - Icardi’den Sparta Prag maçı sonrası olay hareket! Herkes müjde geleceğine kesin gözüyle bakarken… Bu da neyin nesi şimdi…

Sarı-kırmızılı ekibin galibiyet golünden hemen önce Sparta Prag'ın yüzde yüzlük gol pozisyonunu suratıyla kurtaran Muslera, performansıyla alkış aldı.

#8
Foto - Icardi’den Sparta Prag maçı sonrası olay hareket! Herkes müjde geleceğine kesin gözüyle bakarken… Bu da neyin nesi şimdi…

Gelecek sezon Galatasaray'da kalıp kalmayacağı da merak edilen Uruguaylı eldiven için Okan Buruk da açıklama yaptı.

#9
Foto - Icardi’den Sparta Prag maçı sonrası olay hareket! Herkes müjde geleceğine kesin gözüyle bakarken… Bu da neyin nesi şimdi…

Buruk, Muslera için şu ifadeleri kullandı:

#10
Foto - Icardi’den Sparta Prag maçı sonrası olay hareket! Herkes müjde geleceğine kesin gözüyle bakarken… Bu da neyin nesi şimdi…

"Uzun yıllar Galatasaray'ın başarılarında hep rol aldı. Hem takım kaptanı hem kaleci olarak önemli rolü var. Hepimizin isteği, kulübün de isteği Muslera ile devam etmek. Muslera bizim için çok önemli ve değerli. Bunun ne kadar değerli olduğu her maçta gösteriyor. İstediğimiz onla devam etmek."

#11
Foto - Icardi’den Sparta Prag maçı sonrası olay hareket! Herkes müjde geleceğine kesin gözüyle bakarken… Bu da neyin nesi şimdi…

MAURO ICARDI'NİN O ANLARINA KİMSE ANLAM VEREMEDİ

#12
Foto - Icardi’den Sparta Prag maçı sonrası olay hareket! Herkes müjde geleceğine kesin gözüyle bakarken… Bu da neyin nesi şimdi…

Sparta Prag'a 90+1'de attığı golle hayat öpücüğü veren Mauro Icardi, karşılaşmanın son düdüğünün ardından direkt olarak soyunma odasına gitti.

#13
Foto - Icardi’den Sparta Prag maçı sonrası olay hareket! Herkes müjde geleceğine kesin gözüyle bakarken… Bu da neyin nesi şimdi…

Yüzünde üzgün bir ifadeyle arkadaşlarını tebrik ederek soyunma odasına hareketlenen Icardi, golün ardından klasikleşen gol sevincini de yapmadı.

#14
Foto - Icardi’den Sparta Prag maçı sonrası olay hareket! Herkes müjde geleceğine kesin gözüyle bakarken… Bu da neyin nesi şimdi…

Öte yandan Mauro Icardi'nin karşılaşmanın ardından sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmaması da dikkat çekti.

#15
Foto - Icardi’den Sparta Prag maçı sonrası olay hareket! Herkes müjde geleceğine kesin gözüyle bakarken… Bu da neyin nesi şimdi…

Takımının galibiyet kutlamasına katılmayan Arjantinli golcünün eşi Wanda Nara ile arasında bir problem olduğu tahmin edildi.

#16
Foto - Icardi’den Sparta Prag maçı sonrası olay hareket! Herkes müjde geleceğine kesin gözüyle bakarken… Bu da neyin nesi şimdi…

Mauro Icardi ve Wanda Nara ikilisi, sosyal medya hesaplarından 14 Şubat Sevgililer Günü paylaşımı da yapmamıştı.

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