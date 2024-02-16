Icardi’den Sparta Prag maçı sonrası olay hareket! Herkes müjde geleceğine kesin gözüyle bakarken… Bu da neyin nesi şimdi…

"Uzun yıllar Galatasaray'ın başarılarında hep rol aldı. Hem takım kaptanı hem kaleci olarak önemli rolü var. Hepimizin isteği, kulübün de isteği Muslera ile devam etmek. Muslera bizim için çok önemli ve değerli. Bunun ne kadar değerli olduğu her maçta gösteriyor. İstediğimiz onla devam etmek."