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#1
Foto - Açıkladılar: Her sabah aç karnına bir kaşık yutun: Vücuttaki tüm iltihabı kurutuyor

Vücuttaki gizli iltihap; halsizlikten eklem ağrılarına, sindirim sorunlarından bağışıklık sisteminin çökmesine kadar birçok hastalığın temelini oluşturuyor. Yüzyıllar öncesinden günümüze ışık tutan hekimlerin hekimi İbni Sina'nın reçetelerinde de sıkça yer verdiği, modern tıbbın ise faydalarını her geçen gün yeniden kanıtladığı o mucizevi formül yeniden gündemde. Çünkü bu formüldeki bir baharat iltihabı kurutuyor ve kalbi koruyor. İşte doğadan gelen iltihap ilacı…

#2
Foto - Açıkladılar: Her sabah aç karnına bir kaşık yutun: Vücuttaki tüm iltihabı kurutuyor

Her sabah güne başlarken aç karnına tüketeceğiniz sadece bir kaşık doğal kür, vücudunuzdaki iltihabı adeta bir sünger gibi çekip temizliyor. İşte hücreleri yenileyen, bağışıklığı çelik gibi yapan ve iltihabı kökünden kurutan o formül ve inanılmaz faydaları...

#3
Foto - Açıkladılar: Her sabah aç karnına bir kaşık yutun: Vücuttaki tüm iltihabı kurutuyor

Vücuttaki iltihapla savaşta doğanın bize sunduğu en güçlü silah zerdeçal ve kalbi koruyan soğuk sıkım zeytinyağı kombinasyonudur. Zerdeçal, tıbbi literatürde en güçlü doğal enflamasyon gidericilerden biri olarak kabul edilir. Ancak zerdeçalın vücut tarafından tamamen emilebilmesi için mutlaka sağlıklı bir yağ ile birleşmesi gerekir.

#4
Foto - Açıkladılar: Her sabah aç karnına bir kaşık yutun: Vücuttaki tüm iltihabı kurutuyor

Bir küçük kavanoz içerisine 2 yemek kaşığı kaliteli toz zerdeçal ekleyin. Üzerine kavanozu dolduracak şekilde soğuk sıkım sızma zeytinyağı ilave edin. Etkisini 20 kat artırmak için içerisine sadece bir çay kaşığı ucuyla taze çekilmiş karabiber ekleyin (Karabiber, zerdeçalın aktif maddesi olan kurkuminin emilimini yüzde 2000 oranında artırır). İyice karıştırın.

#5
Foto - Açıkladılar: Her sabah aç karnına bir kaşık yutun: Vücuttaki tüm iltihabı kurutuyor

Her sabah aç karnına bu karışımdan 1 tatlı kaşığı yutun. Üzerine bir bardak ılık su içebilirsiniz.

#6
Foto - Açıkladılar: Her sabah aç karnına bir kaşık yutun: Vücuttaki tüm iltihabı kurutuyor

İltihabı Hücre Boyutunda Temizler: Eklemlerde biriken ve romatizmaya neden olan toksinlerin atılmasını sağlar, sabah yorgunluğunu ve eklem ağrılarını hafifletir. Bağışıklık Sistemini Çelik Gibi Yapar: Vücudun savunma mekanizmasını uyararak kış hastalıklarına, virüslere ve enfeksiyonlara karşı koruma kalkanı oluşturur. Karaciğeri Detoksifiye Eder: Karaciğer yağlanmasını önlemeye yardımcı olur ve organların çok daha temiz kanla beslenmesini sağlar.

#7
Foto - Açıkladılar: Her sabah aç karnına bir kaşık yutun: Vücuttaki tüm iltihabı kurutuyor

Sindirim Sistemini Düzenler: Mide çeperini korur, bağırsak florasını dengeler ve şişkinlik, gaz gibi kronik sindirim problemlerini yatıştırır. Hücre Yaşlanmasını Geciktirir: Güçlü antioksidan içeriği sayesinde serbest radikallerle savaşarak cildin ve organların yaşlanma hızını yavaşlatır.

#8
Foto - Açıkladılar: Her sabah aç karnına bir kaşık yutun: Vücuttaki tüm iltihabı kurutuyor

Doğanın bu güçlü şifasını düzenli olarak kullanmadan önce kronik hastalığı olanlar, düzenli kan sulandırıcı ilaç kullananlar, safra kesesi taşı problemi yaşayanlar ve hamilelerin mutlaka hekimlerine danışması gerekir. Sağlık bütünseldir ve her bünye farklı reaksiyonlar gösterebilir.

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