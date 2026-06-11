Vücuttaki iltihapla savaşta doğanın bize sunduğu en güçlü silah zerdeçal ve kalbi koruyan soğuk sıkım zeytinyağı kombinasyonudur. Zerdeçal, tıbbi literatürde en güçlü doğal enflamasyon gidericilerden biri olarak kabul edilir. Ancak zerdeçalın vücut tarafından tamamen emilebilmesi için mutlaka sağlıklı bir yağ ile birleşmesi gerekir.