O çılgın teklif ortaya çıktı! Gündeme oturacak teklifi yaptılar! Müthiş gelişme...
Galatasaray'ın tek kişilik makinası Osimhen için art arda transfer haberleri gelmeye tüm hızıyla sürüyor.
Galatasaray'ın tek kişilik makinası Osimhen için art arda transfer haberleri gelmeye tüm hızıyla sürüyor.
Galatasaray'da Victor Osimhen'in durumu en merak edilen konulardan. Nijeryalı yıldıza Atletico Madrid'in rekor bir teklif yaptığı belirtilirken, sarı-kırmızılıların başkanı Dursun Özbek'in teklife hemen dönüş sağladığı ifade edildi.
Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen'in adı bir süredir dünya devleriyle anılıyor. Son olarak Atletico Madrid'in sarı-kırmızılıların kapısını çaldığı iddia edildi.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Osimhen için Atletico Madrid, Galatasaray'a 120 milyon euroluk teklif yaptı. Dursun Özbek ise bu teklife teşekkür etti ve İspanyol devine "Satmıyoruz" cevabını verdi.
Osimhen'in İstanbul'da mutlu olduğu ve çeşitli yatırımlar yaptığı belirtildi. Yıldız golcünün iki daire daha aldığı aktarılırken ayrıca Bağcılar'da yaşayan bir aileye de maddi anlamda destek olduğu vurgulandı.
Victor Osimhen, Galatasaray forması altında toplam 74 maça çıktı. 27 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 59 gol ve 16 asistlik skor katkısı verdi.
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