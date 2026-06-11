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#1
Foto - O çılgın teklif ortaya çıktı! Gündeme oturacak teklifi yaptılar! Müthiş gelişme...

Galatasaray'da Victor Osimhen'in durumu en merak edilen konulardan. Nijeryalı yıldıza Atletico Madrid'in rekor bir teklif yaptığı belirtilirken, sarı-kırmızılıların başkanı Dursun Özbek'in teklife hemen dönüş sağladığı ifade edildi.

#2
Foto - O çılgın teklif ortaya çıktı! Gündeme oturacak teklifi yaptılar! Müthiş gelişme...

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen'in adı bir süredir dünya devleriyle anılıyor. Son olarak Atletico Madrid'in sarı-kırmızılıların kapısını çaldığı iddia edildi.

#3
Foto - O çılgın teklif ortaya çıktı! Gündeme oturacak teklifi yaptılar! Müthiş gelişme...

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Osimhen için Atletico Madrid, Galatasaray'a 120 milyon euroluk teklif yaptı. Dursun Özbek ise bu teklife teşekkür etti ve İspanyol devine "Satmıyoruz" cevabını verdi.

#4
Foto - O çılgın teklif ortaya çıktı! Gündeme oturacak teklifi yaptılar! Müthiş gelişme...

Osimhen'in İstanbul'da mutlu olduğu ve çeşitli yatırımlar yaptığı belirtildi. Yıldız golcünün iki daire daha aldığı aktarılırken ayrıca Bağcılar'da yaşayan bir aileye de maddi anlamda destek olduğu vurgulandı.

#5
Foto - O çılgın teklif ortaya çıktı! Gündeme oturacak teklifi yaptılar! Müthiş gelişme...

Victor Osimhen, Galatasaray forması altında toplam 74 maça çıktı. 27 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 59 gol ve 16 asistlik skor katkısı verdi.

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