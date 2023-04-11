2023-04-11 16:36:42 İbretlik... Anne köpek, ölen yavrusunun başından ayrılmıyor
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bir dişi köpek ölen yavrusunun başından ayrılmıyor.
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bir dişi köpek ölen yavrusunun başından ayrılmıyor.
Çınar ilçe merkezinde bir aracın ezdiği yavru köpeğe annesi kimseyi yaklaştırmazken olayı görenler Allah bize ibretlik bir durum gösteriyor yorumunda bulundu.
Olaya şahid olan vatandaşlardan Ayhan Selçuk, "Araba yavrusunu ezmiş başından ayrılmıyor. Hala onu canlı zannediyor, öpüyor, okşuyor, seviyor.
Görüyorsunuz köpek de olsa Allah kalbine evlat sevgisi, şefkati vermiş. Yavrusunu sahiplenmeye çalışıyor. Allah bir ibret olarak gösteriyor bunu." ifadelerini kullandı. (İLKHA)
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