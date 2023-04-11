  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
6
İbretlik... Anne köpek, ölen yavrusunun başından ayrılmıyor

2023-04-11 16:36:42
İbretlik... Anne köpek, ölen yavrusunun başından ayrılmıyor

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bir dişi köpek ölen yavrusunun başından ayrılmıyor.

#1
Foto - İbretlik... Anne köpek, ölen yavrusunun başından ayrılmıyor

Çınar ilçe merkezinde bir aracın ezdiği yavru köpeğe annesi kimseyi yaklaştırmazken olayı görenler Allah bize ibretlik bir durum gösteriyor yorumunda bulundu.

#2
Foto - İbretlik... Anne köpek, ölen yavrusunun başından ayrılmıyor

Olaya şahid olan vatandaşlardan Ayhan Selçuk, "Araba yavrusunu ezmiş başından ayrılmıyor. Hala onu canlı zannediyor, öpüyor, okşuyor, seviyor.

#3
Foto - İbretlik... Anne köpek, ölen yavrusunun başından ayrılmıyor

Görüyorsunuz köpek de olsa Allah kalbine evlat sevgisi, şefkati vermiş. Yavrusunu sahiplenmeye çalışıyor. Allah bir ibret olarak gösteriyor bunu." ifadelerini kullandı. (İLKHA)

#4
Foto - İbretlik... Anne köpek, ölen yavrusunun başından ayrılmıyor

.

#5
Foto - İbretlik... Anne köpek, ölen yavrusunun başından ayrılmıyor

.

Ne altın ne dolar! Burak Yılmaz parasını nereye yatırdığını ve vatandaşı zengin edecek yatırımı açıkladı
Ekonomi

Ne altın ne dolar! Burak Yılmaz parasını nereye yatırdığını ve vatandaşı zengin edecek yatırımı açıkladı

Hollanda ekiplerinden Fortuna Sittard'da forma giyen Burak Yılmaz, Türk vatandaşlarına ekonomi konusunda yatırım tavsiyesinde bulundu.
Çarşı fena karıştı! Ersan Şen'den bir tokat Ekrem'e, bir tokat Mansur'a
Gündem

Çarşı fena karıştı! Ersan Şen'den bir tokat Ekrem'e, bir tokat Mansur'a

Ersan Şen, cumhurbaşkanı yardımcısı olmak için seçimlere giren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş’ı eleştirdi. ..
Kübra Par'dan
Medya

Kübra Par'dan "kötü" haber! Böyle duyurdu

Habertürk yazarı Kübra Par, CHP’nin aday listeleriyle ilgili, “Eski AK Partililere oy vermek istemeyen muhalif CHP seçmeni Cumhurbaşkanlığı’..
Aday gösterilmeyen Tatlıses'ten yeni açıklama
Gündem

Aday gösterilmeyen Tatlıses'ten yeni açıklama

AK Parti'den milletvekili adayı olabilmek için tam beş seçimdir adaylık başvurusu yapan İbrahim Tatlıses, yine aradığını bulamadı. Tatlıses,..
Hande Fırat,
Medya

Hande Fırat, "Gerçekten tuhaf" deyip duyurdu! Şoke eden gelişme

"ABD ile terör örgütü PKK/PYD/YPG’nin, olmayan DEAŞ’a karşı ortaklığı gün geçtikçe daha da tuhaf bir hale geliyor" ifadelerini kullanan Hürr..
Saadet Partisi, seçim simülasyonu yaptı! Sonuç bakın ne çıktı
Medya

Saadet Partisi, seçim simülasyonu yaptı! Sonuç bakın ne çıktı

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, "Çok oy alan bir partinin oylarındaki her %1 artış, bölgelerine göre 5 ile 9 milletvekili arasında değiş..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23