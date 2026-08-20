Ülkenin Koç'u olarak gösteriliyordu: Sütaş ile ortaklığı bir anda sonlandırdı
Türkiye'nin süt alanında öne çıkan firmalarından birisi olan Sütaş'la ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Ünlü firma Sütaş'la ortaklığı bitirdi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye'nin süt alanında öne çıkan firmalarından birisi olan Sütaş'la ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Ünlü firma Sütaş'la ortaklığı bitirdi.
Patronlar Dünyası'ndan Kerim Ülker'in haberine göre detayları şu şekilde: 2018 yılında, o dönem çalıştığım gazetede ilk kez duyurmuştum bu ortaklığı... Pakistan’ın Koç’u olarak kabul edilen, ülkenin en büyük grubu Nishat, Türkiye’nin en büyük süt ürünleri üreticisi Sütaş ile işbirliği yapacağına dair haberdi.
Uzun yıllar dostlukları bulunan Pakistan’ın en zengin işadamı olan ve Nishat Group’un sahibi Mian Mohammad Mansha ile o dönem patronlar kulübü TÜSİAD Başkanı olan Sütaş Grubu’nun Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz bir araya geldi ve 2019 yılında bu anlaşma, yatırıma dönüştü. Yeni kurulan Nishat Sütas Dairy Limited adlı şirkette yüzde 49.1’şil pay Pakistanlı grupta, geri kalan yüzde 50.9’luk pay ise Türk şirketi Sütaş’taydı.
Aradan geçen 7 yılın ardından, bu ortaklık sona eriyor. Pakistanlı şirket, sahibi olduğu payları, Türk Sütaş’a devretti. Böylece Pakistanlı şirket, süt ürünleri üretiminden çıkmış oldu.
Nishat Mills, Türk ortağı Sutas ile olan süt ürünleri ortaklığından çıkacak. Pakistanlı grubun borsadaki şirketi Nishat Mills Limited (NML), bu satışı borsaya duyurdu. Pakistan Menkul Kıymetler Borsası'na (PSX) yapılan açıklamada “Şirketin yönetim kurulu, gerekli değerlendirmeleri yaptıktan ve süt ürünleri sektörünü etkileyen mevcut piyasa ve düzenleyici koşulları ve bunun sonucunda ortaya çıkan mali baskıyı dikkate aldıktan sonra, Nishat Sutas Dairy Limited'deki (NSDL) yatırımından çıkmanın şirket ve hissedarları için en uygun karar olduğuna karar vermiş, hisseleri Sütaş’a devretmiştir” denildi. Nishat Sütas Dairy Limited şirketin portföyünde MilkFields, T-Yari, Cremza gibi markalar bulunuyor.
Biraz Pakistanlı sanayi devi hakkında bilgi vermek gerekiyor. 1951’de kurulan Nishat Group ülkenin en büyük holdingi. Öalışan sayısı 50 bin kişiye yaklaşan Nishat’ın banka, çimento ve otomotiv firmaları başta olmak üzere bir çok firması Pakistan Borsası’nda işlem görüyor. Hemen hemen her sektörde üretim yapan Nishat, ülkenin en büyük çimento üreticisi ve neredeyse bütün fabrikaları özelleştirme süreciyle bünyesine katmış. Ülkenin en büyük 4 finans kurumundan biri olan MCB Bank yine Nishat Group bünyesinde. Hyundai ile birlikte çalışan dev şirketin Pakistan’da ortak olduğu otomotiv fabrikası var. Pakistan’ın en büyük özel havacılık, kağıt, tekstil, sigorta, otel ve tarım şirketleri yine grup bünyesinde.
Çin ile işbirliği de yapan Nishat’ın patronu Mian Mohammad Mansha ise Forbes’a ilk giren isim. Holdingin yapısı nedeniyle de kendisine Pakistan’ın Koç’u demek mümkün. Zira Pakistan’da 6 milyar dolarlık servetiyle en zengin işadamı Mian Mohammad Mansha.
Ayrıca en fazla vergi veren iş insanı unvanı da Mansha’ya ait. Forbes’un küresel zenginler listesine ilk giren iş insanı olan Mansha, 2010’da da İngiltere’nin en köklü otellerinden birini satın alarak dikkatleri çekmişti. Mansha, 2010’da Londra’daki St. James’s Hotel’i 60 milyon sterline satın almıştı. 1892’de kurulan otel için “İngiliz aristokrasisinin centilmenlik odası” deniliyor.
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