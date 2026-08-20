Ülkenin Koç'u olarak gösteriliyordu: Sütaş ile ortaklığı bir anda sonlandırdı

Biraz Pakistanlı sanayi devi hakkında bilgi vermek gerekiyor. 1951’de kurulan Nishat Group ülkenin en büyük holdingi. Öalışan sayısı 50 bin kişiye yaklaşan Nishat’ın banka, çimento ve otomotiv firmaları başta olmak üzere bir çok firması Pakistan Borsası’nda işlem görüyor. Hemen hemen her sektörde üretim yapan Nishat, ülkenin en büyük çimento üreticisi ve neredeyse bütün fabrikaları özelleştirme süreciyle bünyesine katmış. Ülkenin en büyük 4 finans kurumundan biri olan MCB Bank yine Nishat Group bünyesinde. Hyundai ile birlikte çalışan dev şirketin Pakistan’da ortak olduğu otomotiv fabrikası var. Pakistan’ın en büyük özel havacılık, kağıt, tekstil, sigorta, otel ve tarım şirketleri yine grup bünyesinde.