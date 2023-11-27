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Medya
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İbrahim Tatlıses acı haberi verdi: Başımız sağ olsun

2023-11-27 14:58:29
İbrahim Tatlıses acı haberi verdi: Başımız sağ olsun

İbrahim Tatlıses sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak acı haberi sevenleri ile paylaştı.

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Foto - İbrahim Tatlıses acı haberi verdi: Başımız sağ olsun

İbrahim Tatlıses'in amcasının oğlu Mehmet Tatlı, hayatını kaybetti.

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Foto - İbrahim Tatlıses acı haberi verdi: Başımız sağ olsun

. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran İbrahim Tatlıses, "Değerli amcaoğlu Mehmet Tatlı hakkın rahmetine kavuşmuştur.

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Foto - İbrahim Tatlıses acı haberi verdi: Başımız sağ olsun

Ailemizin başı sağ olsun, mekânı cennet olsun" sözleriyle duyurdu.

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