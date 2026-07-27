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Son iki maçta 5 gol yedi, ağları sarsamadı! Galatasaray'da hazırlık kabusu

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Son iki maçta 5 gol yedi, ağları sarsamadı! Galatasaray'da hazırlık kabusu

Galatasaray, Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçında İtalyan ekibi Venezia’ya 3-0 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar son iki maçta kalesinde 5 gole engel olamadı.

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Foto - Son iki maçta 5 gol yedi, ağları sarsamadı! Galatasaray'da hazırlık kabusu

Galatasaray, Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçından ağır yenilgiyle ayrıldı.

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Foto - Son iki maçta 5 gol yedi, ağları sarsamadı! Galatasaray'da hazırlık kabusu

Galatasaray, Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçında İtalyan ekibi Venezia ile Hofmann Personal Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

#3
Foto - Son iki maçta 5 gol yedi, ağları sarsamadı! Galatasaray'da hazırlık kabusu

Sarı-kırmızılılar; Jankat Yılmaz, Roland Sallai, Arda Ünyay, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Yunus Akgün, İlkay Gündoğan, Eren Elmalı ve Victor Osimhen 11’iyle sahaya çıktı.

#4
Foto - Son iki maçta 5 gol yedi, ağları sarsamadı! Galatasaray'da hazırlık kabusu

Karşılaşmanın ikinci yarısında Berat Luş, Gabriel Sara, Victor Nelsson, Renato Nhaga, Barış Alper Yılmaz, Lesley Ugochukwu, Yusuf Sivaslıoğlu, Elias Jelert, Eyüp Aydın ve Leroy Sane oyuna girerek şans buldu.

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Foto - Son iki maçta 5 gol yedi, ağları sarsamadı! Galatasaray'da hazırlık kabusu

90 dakika Venezia’nın 3-0 üstünlüğü ile sona ererken, golleri 71. dakikada John Yeboah, 75 (p) ve 90+2. dakikada Lion Lauberbach kaydetti. Galatasaray’da ise Barış Alper Yılmaz 90. dakikada penaltı kaçırdı.

#6
Foto - Son iki maçta 5 gol yedi, ağları sarsamadı! Galatasaray'da hazırlık kabusu

Kampın 29 Temmuz Çarşamba günü sona ermesiyle İstanbul’a dönecek sarı-kırmızılı takım, RAMS Park’ta 2 Ağustos Pazar günü Fransa temsilcisi Rennes ile hazırlık maçı yaptıktan sonra 8 Ağustos Cumartesi günü de İspanya ekibi Villarreal ile oynayacağı mücadeleyle sezon öncesi hazırlıklarını sürdürecek.

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Yorumlar

deemirağ larlaa ördük,

ağları titiretti yapsak artık bunu, eskidi..

İslam

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