İbrahim Saraçoğlu öneriyor: Günde 2 bardak için kolesterole veda edin

Kan Basıncı Düzenlemesi Mısır püsküllerinde bulunan bazı bileşiklerin kan basıncını düzenlemeye yardımcı olabileceği düşünülmektedir. Bu nedenle, hipertansiyon riskini azaltmada potansiyel rol oynayabilirler. MISIR PÜSKÜLÜ ÇAYI NASIL YAPILIR? Mısır püskülü çayı, mısır koçanının üst kısmında bulunan tüylü yapıların kurutulup çay olarak kullanılmasıyla elde edilir. İşte mısır püskülü çayını evde nasıl yapabileceğinize dair basit bir tarif: Malzemeler: Taze veya kurutulmuş mısır püskülleri Su Bal veya limon (isteğe bağlı) Yapılışı: -Eğer taze mısır püskülü kullanacaksanız, koçanın üst kısmındaki tüyleri dikkatlice koparın ve temizleyin. -Eğer kurutulmuş mısır püskülü kullanacaksanız, bir doğal gıda mağazasından veya çevrimiçi satış platformlarından temin edebilirsiniz. -Bir su bardağı su kaynatın. İsterseniz daha fazla çay yapmak için su miktarını artırabilirsiniz -Kaynar suyu bir fincana dökün. -Hazırladığınız mısır püsküllerini suya ekleyin. -Üzerini bir tabak veya bir kâğıt havlu ile örtün ve çayın demlenmesi için 5-10 dakika bekleyin. Demleme süresini artırarak daha yoğun bir tat elde edebilirsiniz -Mısır püsküllerini çaydan çıkartın veya süzgeç yardımıyla süzün. -İsterseniz çayınıza bal veya limon ekleyerek tatlandırabilirsiniz. -Sıcak olarak servis edebilirsiniz.