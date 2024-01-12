2024-01-12 17:28:57 İbni Sina'nın Tıp Kitabında 500 yıllık formülü! Her yerde var! Tek bir tel bile ak düşmeyecek, önünü kesen tarif
Günümüzde birçok kişi, saçlarının erken yaşta beyazlaması ile karşı karşıya kalabiliyor ve bu durum kaygıları beraberinde getiriyor. İbni Sina tarafından verilen Tıbbi bir referans olarak Kullanılan tariften bahsedeceğiz. Kimyasal ürünlerin kullanımının yanı sıra doğal yöntemlerle de saç rengini korumak mümkündür. İşte, saçlarınızın beyazlamasını ortadan kaldırmaya yardımcı olabilecek nefes kesen doğal yöntemler...