İbni Sina'nın Tıp Kitabında 500 yıllık formülü! Her yerde var! Tek bir tel bile ak düşmeyecek, önünü kesen tarif

Keten tohumu yağı: İbni Sina, keten tohumu yağının saç bakımında etkili olduğunu belirtti. Keten tohumu yağının düzenli olarak saça uygulanması, saç tellerini güçlendirir ve dolayısıyla beyazlamayı önler. CNN Türk'ün haberine göre, beyazlarınızı bu yöntemde eski haline getirebilirsiniz: Patates kabukları: Saçlarınızı patates kabukları ile eski haline döndürmek başta saçma gelebilir ama işe yaradığını göreceksiniz. Ve uygulanışı oldukça kolay. Patates kabuklarını tencerede kaynatın. Patatesin kabuklarını soyduktan sadece kabukları bir tencereye alın ve üstüne bir miktar kaynamış su dökün. 5 dakika kadar bekledikten sonra süzgeç yardımıyla patatesin içindeki suyu cam kaseye alın. İşlem öncesinde saçlarını yıkayın ve daha sonra bir fırça yardımıyla aynı boya sürer gibi sürün.