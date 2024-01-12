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İbni Sina'nın Tıp Kitabında 500 yıllık formülü! Her yerde var! Tek bir tel bile ak düşmeyecek, önünü kesen tarif

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İbni Sina'nın Tıp Kitabında 500 yıllık formülü! Her yerde var! Tek bir tel bile ak düşmeyecek, önünü kesen tarif

2024-01-12 17:28:57
İbni Sina'nın Tıp Kitabında 500 yıllık formülü! Her yerde var! Tek bir tel bile ak düşmeyecek, önünü kesen tarif

Günümüzde birçok kişi, saçlarının erken yaşta beyazlaması ile karşı karşıya kalabiliyor ve bu durum kaygıları beraberinde getiriyor. İbni Sina tarafından verilen Tıbbi bir referans olarak Kullanılan tariften bahsedeceğiz. Kimyasal ürünlerin kullanımının yanı sıra doğal yöntemlerle de saç rengini korumak mümkündür. İşte, saçlarınızın beyazlamasını ortadan kaldırmaya yardımcı olabilecek nefes kesen doğal yöntemler...

#1
Foto - İbni Sina'nın Tıp Kitabında 500 yıllık formülü! Her yerde var! Tek bir tel bile ak düşmeyecek, önünü kesen tarif

Dünya tarihine adını altın harflerle yazdıran ünlü İslam hekimi İbni Sina, sadece tıp alanında değil, güzellik ve kişisel bakım konularında da önemli önerilerde bulunmuştur. İbni Sina'nın saç beyazlamasıyla ilgili önerdiği doğal yöntemler, günümüzde hala ilgi çekiyor ve birçok kişi tarafından deneniyor. İşte, İbni Sina'nın saç beyazlaması için önerdiği yöntemler...

#2
Foto - İbni Sina'nın Tıp Kitabında 500 yıllık formülü! Her yerde var! Tek bir tel bile ak düşmeyecek, önünü kesen tarif

Zeytinyağı ve arap tuzunun karışımı: İbni Sina, saç beyazlaması karşısında zeytinyağı ve arap tuzunun karışımını önermiştir. Bu karışımın saça düzenli olarak uygulanmasıyla saçın rengini korumaya ve beyazlamayı önlemeye yardımcı oluyor.

#3
Foto - İbni Sina'nın Tıp Kitabında 500 yıllık formülü! Her yerde var! Tek bir tel bile ak düşmeyecek, önünü kesen tarif

Günlük ceviz yenmesi: İbni Sina, günlük olarak ceviz tüketmenin saç sağlığı üzerinde olumlu etkileri olduğunu belirtti. Ceviz içeriğinde bulunan bazı vitamin ve minerallerin saç rengini korumaya yardımcı olur.

#4
Foto - İbni Sina'nın Tıp Kitabında 500 yıllık formülü! Her yerde var! Tek bir tel bile ak düşmeyecek, önünü kesen tarif

Amla meyvesi kullanımı: İbni Sina'nın önerdiği diğer bir yöntem de amla meyvesinin kullanımıdır. Amla, antioksidanlar bakımından zengin bir meyve olup, saç sağlığını destekleyebilir ve saçın beyazlamasını geciktirir.

#5
Foto - İbni Sina'nın Tıp Kitabında 500 yıllık formülü! Her yerde var! Tek bir tel bile ak düşmeyecek, önünü kesen tarif

Nane ve sarımsak karışımı: Saç derisine masaj yapmak için nane ve sarımsak karışımının kullanılması, İbni Sina'nın tavsiyeleri arasında yer alır. Bu karışımın saç köklerini güçlendirmeye yardımcı olarak saç beyazlamasını engeller.

#6
Foto - İbni Sina'nın Tıp Kitabında 500 yıllık formülü! Her yerde var! Tek bir tel bile ak düşmeyecek, önünü kesen tarif

Keten tohumu yağı: İbni Sina, keten tohumu yağının saç bakımında etkili olduğunu belirtti. Keten tohumu yağının düzenli olarak saça uygulanması, saç tellerini güçlendirir ve dolayısıyla beyazlamayı önler. CNN Türk'ün haberine göre, beyazlarınızı bu yöntemde eski haline getirebilirsiniz: Patates kabukları: Saçlarınızı patates kabukları ile eski haline döndürmek başta saçma gelebilir ama işe yaradığını göreceksiniz. Ve uygulanışı oldukça kolay. Patates kabuklarını tencerede kaynatın. Patatesin kabuklarını soyduktan sadece kabukları bir tencereye alın ve üstüne bir miktar kaynamış su dökün. 5 dakika kadar bekledikten sonra süzgeç yardımıyla patatesin içindeki suyu cam kaseye alın. İşlem öncesinde saçlarını yıkayın ve daha sonra bir fırça yardımıyla aynı boya sürer gibi sürün.

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