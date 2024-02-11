İbni Sina’nın El Kanun fi't-Tıb kitabında yer alıyor! Çörek otunun bu faydasını ilk kez duyacaksınız

Çörek otu bitkisinin farmakolojik adı Nigella sativa L. olarak geçer. Türkçede çörek otu, cöcce, cöccem, cüccam, cücem, çöreotu, karaca, karaca occanı, karacaotu, kara çörek, kara çörek otu, otçam, siyah kimyon gibi isimlerle anılır. Bu bitki, Ranunculaceae (düğün çiçeğigiller) familyasından gelir ve Asya, Orta Doğu ve Akdeniz bölgelerinde yetişir. Çörek otunun acımsı bir tadı vardır ve Hindistan, Orta Doğu ve Batı Asya'da pasta ve çöreklerin üzerine atılarak kullanılır. Toz halinde kullanılabildiği gibi tohumlarından yağı da elde edilebilir. Türkiye'de ise Kuzey Anadolu, Akdeniz bölgesi ve Trakya'da tarımı yapılmaktadır. Ülkemizde 14 çeşidi yetişmektedir ve dünya genelinde çörek otu genellikle Güney Avrupa, İran, Mısır ve Suudi Arabistan gibi bölgelerde yetiştirilmektedir. Sonuç olarak, çörek otu tıbbi anlamda faydaları olan bir bitki olarak kabul edilmektedir. İbni Sina'nın da mizaca göre tedavide kullanımını tavsiye ettiği bir bitkidir. Ancak günümüzde çörek otunun önemini kaybetmesiyle birlikte, geleneğimizdeki değeri azalmış olabilir. Yine de çörek otu, sağlık açısından çeşitli potansiyel faydalar sunabilen bir bitki olarak bilinir.