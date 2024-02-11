İbni Sina’nın El Kanun fi't-Tıb kitabında yer alıyor! Çörek otunun bu faydasını ilk kez duyacaksınız

Yapılan araştırmalar, timokinonun antikanser etkisini ortaya koymuştur ve özellikle mide kanseri için iyileştirici ve önleyici özelliklere sahip olduğu gözlemlenmiştir. Çörek otu, İslam Peygamberi Hz. Muhammed'in Tıbb-ı Nebevi'sinde de sıkça tavsiye edilmiştir. Hz. Muhammed'in "Şu kara taneyi (çörek otu) kullanın. Ölümden başka her şeye devadır" hadisi, çörek otunun önemini vurgulamıştır. Hz. Aişe'nin rivayet ettiği bir hadiste ise çörek otunun her hastalığa şifa olduğu belirtilmiştir. Sonuç olarak, çörek otu antikanser ve antiinflamatuar özellikleriyle bilinir ve çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır. İslam Peygamberi'nin tavsiyeleri de bu bitkinin önemini vurgulamaktadır. Arap ve Yunan hekimlerinin uzun süredir kullandığı çörek otu, çeşitli sağlık sorunlarının tedavisinde etkili olduğu bilinen bir bitkidir. İbni Sina'nın eseri "Kanun"da da çörek otunun metabolizmayı uyaran ve halsizlik-uyuşukluk giderici etkilerinden bahsedilmiştir. Çörek otu, birçok rahatsızlıkta kullanılmakta olup, baş ağrısı, romatizma, bağırsak parazitleri gibi sorunların tedavisinde yardımcı olur. Ayrıca, çörek otu yağının kolesterol düşürücü özellikleri bulunmaktadır. Yapılan bazı araştırmalar, çörek otu takviyesinin Tip 2 diyabet hastalarının kan şekeri seviyelerini düşürdüğünü ve kalp hastalıkları riskini azalttığını göstermiştir. Sağlıklı yağ asitleri açısından zengin olan çörek otu yağı, omega 6 ve omega 9 gibi doymamış yağları içerir, bu da saç ve cilt sağlığı için faydalıdır.